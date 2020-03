Corona: Krankenhäuser lassen keine Besucher rein

Bad Belzig

Die Krankenhäuser im Hohen Fläming wappnen sich augenscheinlich für den Fall einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. So hat das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig per Absperrband kenntlich gemacht, dass ausschließlich Personal, Patienten und nur eingeschränkt Besucher auf das Gelände dürfen.

„Aber die Bad Belziger sind diszipliniert und haben uns auch vorher nicht die Tür eingerannt“, berichtet Verwaltungsleiterin Katrin T. Eberhardt. Ferner gab es schon vorher weitere Vorkehrungen. „Die Ärzte und Pflegekräfte haben zuletzt nicht mehr an Weiterbildungen teilgenommen, um kein Ansteckungsrisiko einzugehen“, so die Chefin des 145-Betten-Hauses.

Für das Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen ist mit Verweis auf die Pandemiesituation eine Besuchersperre verhängt. Dort steht seit einer Woche ein Zelt, in dem sich Patienten mit Symptomen melden und untersuchen lassen können.

Weiterhin drei bestätigte Fälle

Die Zahl der nachgewiesen Infizierten im Kreis Potsdam-Mittelmark liegt unverändert bei drei. Dessen ungeachtet wird das öffentliche Leben zwischen Havel und Fläming ab sofort weiter eingeschränkt. Auf vollen Touren laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der von der Landesregierung beschlossenen Einstellung der regulären Kinderbetreuung und der Aufhebung der Schulpflicht ab Mittwoch.

In den Tagesstätten wird Montagfrüh der Bedarf für die Notbetreuung des Nachwuchses abgefragt. „Jeder Träger soll sie für sich organisieren“, sagt Bad Belzigs Bürgermeister Roland Leisegang. Bei der Beratung mit dem Krisenstab des Kreises am Freitag sei abgesprochen worden, dass in den Kommunen einheitlich verfahren werden soll. Die Einrichtung zentraler Betreuungsstellen als womöglich neuer Infektionsherd sollte vermeiden werden, lautet dessen Empfehlung.

Notkitas stehen noch nicht fest

Welche Einrichtungen dann letztlich die Kinder von Eltern aufnehmen, die in Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten, ist noch unklar. Auf jeden Fall können Beschäftigte aus das Gesundheitswesen, Versorgung, Justiz, Feuerwehr, Verwaltung und Feuerwehr die Notbetreuung nutzen.

Marco Beckendorf (Linke) ist Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Er muss die Notbetreuung von fünf kommunalen Kitas und in der Grundschule „Am Schlosspark“ organisieren. Quelle: René Gaffron

Um die weitere Verbreitung des Corona-Virus zu verzögern und Infektionsketten zu unterbrechen, findet ab Mittwoch in den Schulen kein regulärer Unterricht mehr statt. Die Schulpflicht ist aufgehoben. Der Besuch der Bildungsstätten bleibt aber weiter möglich.

Im Busverkehr soll es demnach kreisweit keine Einschränkungen geben. „Kommunen und Schulleitungen beraten zu Wochenbeginn, wie der Aufenthalt von Schülern in der nächsten Zeit gestaltet wird“, so Marco Beckendorf als Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark, in der es eine Grundschule gibt.

Krisenstäbe an allen Rathäusern

Die Verwaltungen der Ämter und Gemeinden haben Einschränkungen beim Besucherverkehr angekündigt. Überall wurden Krisenstäbe mit Rathauschefs, Ordnungsamtsleitern, Feuerwehrführung und Verantwortlichen für die Information gebildet, die täglich beraten. „Außerdem stehen die Mitarbeiter den Bürgern per Telefon oder E-Mail zur Verfügung“, sagt Roland Leisegang.

In ganz wichtigen Fällen könnten auch Einzel-Termine vereinbart werden. Ansonsten sollen in der Regel soziale Kontakte reduziert werden, weshalb auch die Tourist-Information sowie Museum und Bibliothek auf der Burg Eisenhardt geschlossen bleiben. Am Wochenende wurden sie nochmals von Einheimischen und Gästen angesteuert.

Ab Montag haben Bibliothek und Museum auf Burg Eisenhardt geschlossen. Bernd Hölder deckt sich noch mit Lektüre ein. Thomas Schmöhl, Leiter der Einrichtung, wird dann Archivarbeiten erledigen. Quelle: René Gaffron

Mit der gleichen Begründung hat der Niemegker Amtsdirektor Thomas Hemmerling die Einweihung des sanierten Rathauses am Dienstag abgesagt. Ersatzweise gibt es dann wieder eine Zusammenkunft der Hauptverwaltungsbeamten des Kreises Potsdam-Mittelmark, wo die nächsten Schritte abgestimmt werden.

Von René Gaffron und Frank Bürstenbinder