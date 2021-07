Groß ist nach wie vor die Nachfrage für Corona-Schnelltests. Aufschwung bringt noch die Reisezeit. Auch im Bad Belziger Fitnessclub „Relaxare“ bleibt das Angebot daher. Getestet wird auch am Sonntag.

Corona-Schnelltest: In Bad Belzig bleiben zwei Stationen vorerst in Betrieb

