Corona-Schutz: Massenhaft spontane Impftermine in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin  

An drei Corona-Impfstationen des Landkreises Potsdam-Mittelmark sinkt die Nachfrage immer stärker. Aktuell gibt es in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin reihenweise freie Termine. Auch spontan.

Ärztin Sabine Went würde am Krankenhaus in Bad Belzig noch gerne viele Menschen gegen Corona impfen. Udo Kunze erhielt dort im April die 5000. Corona-Impfung in Regie des Landkreises. Quelle: Thomas Wachs