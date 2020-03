Schutzausrüstungen bleiben Mangelware

Bad Belzig

Die seit einer Woche dringend erwartete Lieferung von Schutzausrüstungen ist jetzt angekommen. Das Material konnte am Montag im Zentrallager des Bundes in Wünsdorf abgeholt werden. Darüber hat Kai-Uwe Schwinzert als Sprecher des Krisenstabes des Kreises Potsdam-Mittelmark informiert. „Ein Kleinbus hat allerdings dafür ausgereicht“, sagte er auf Nachfrage der MAZ.

In der Regie des Gesundheitsamtes werden Masken, Kittel und Brillen an die Corona-Teststationen, Krankenhäuser und weitere Institutionen zwischen Havel und Fläming verteilt. „Unabhängig von dieser Teillieferung ist der Landkreis selbst aktiv mit der Akquise von Ausrüstungen und Hilfsmitteln befasst“, teilt der Krisenstab im Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten mit. Die Dinge sollen eigenständig geordert werden.

Desinfektionsmittel wird verteilt

Außerdem verfügt der Landkreis bereits über ausreichend Desinfektionsmittel. Sie werden demnach kurzfristig den Hauskrankenpflege-Einrichtungen zur Verfügung gestellt, bei denen der Bedarf abgefragt worden ist. Weiterhin würden Lieferanten und Hersteller in der Region kontaktiert, um weiteren Nachschub zu sichern, heißt es.

Die Landesärztekammer Brandenburg hatte angesichts der immensen Versorgungslücken gefordert, nötigenfalls FFP-2-Masken, die teilweise noch für Privatkunden in Baumärkten zu erwerben waren, zu beschlagnahmen und den Medizinern zur Verfügung stellen. Diese könnten ihre Arbeit schließlich nur mit einem vertretbarem Selbstgefährdungsrisko ausüben.

Einkaufsgemeinschaft gegründet

Derweil machen die fünf Kommunen im Hohen Fläming aus der Not eine Tugend: Sie haben eine informelle Einkaufsgemeinschaft gebildet. Desinfektionsmittel, Schutzmasken und ähnliches, was auch in Bauhöfen, Kindereinrichtungen und Schulen sowie öffentlichen Einrichtungen der Städte Bad Belzig und Treuenbrietzen, den Ämtern Brück und Niemegk sowie der Gemeinde Wiesenburg/Mark gebraucht werden kann, wird ab sofort gemeinschaftlich beschafft.

Federführend zeichnet Amtsbrandmeister Uwe Paul in der Brücker Verwaltung dafür zuständig. „Wir haben zur Zeit die Kapazitäten dafür und deshalb diese Aufgabe übernommen“, erklärt Marko Köhler. Dazu gehört am Ende auch eine detaillierte Rechnungslegung für die Beteiligten, auf der jetzt noch nicht das Hauptaugenmerk ruhe.

Der Brücker Amtsbrandmeister Uwe Paul erledigt jetzt zentrale Beschaffungen für die fünf Kommunalverwaltung im Hohen Fläming. Quelle: J. Mühln

Der Brücker Amtsdirektor betont, dass es nicht um Profilierung gehe. Wohl aber könnten die anderen vier Kommunen ihren eigenen Aufwand reduzieren und im besten Fall gibt es durch größere Abnahmemengen günstigere Preise. Die steigen aber gerade allgemein.

Immerhin: Bis 2008 gab es schon den Feuerwehrzweckverband, der Beschaffung und Berechnung der Brandschutzausgaben für Bad Belzig, Brück, Niemegk und Wiesenburg erledigt hat, dann aber auch an Grenzen stieß und sich daher aufgelöst hat.

Von René Gaffron