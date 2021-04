Corona-Tests in Wiesenburg haben sich bewährt

Wiesenburg

Das Ergebnis sorgt für Erleichterung: Carmen Flechsig ist nicht mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde bei der Überprüfung im Wiesenburger Quergebäude festgestellt. Also kann sich die Medewitzerin vorbehaltlos ins Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen begeben. Die 58-Jährige hofft, dass ihr dort der nicht so angenehme Nasen-Rachenabstrich dann vor der Behandlung erspart bleibt.

Solidarisch wird sie von Tochter Sabrina Würzberger begleitet. Die 38-Jährige ist als Mitarbeiterin einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Roßlau schon des öfteren getestet wurden. Auch sie freut sich über die erneute Gewissheit. Vorerst reicht ihr dies als Sicherheit während sie angesichts der jüngsten Berichterstattungen noch Zweifel hegt, ob sie sich auch impfen lässt.

Bürgermeister rührt Werbetrommel

Marco Beckendorf (die Linke), Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark, wirbt indes dafür, dass die Testmöglichkeiten zahlreich genutzt werden. Drei Termine sind bisher über die Bühne gegangen. Etwa 40 Personen wurden jeweils gezählt, wobei es nicht zu längeren Wartezeiten kam, obwohl ohne Anmeldung gearbeitet wird. Also wird das bewährte Angebot fortgesetzt – dienstags und donnerstags jeweils von 9 bis 15 Uhr.

Udo Schönefeldt und Bernd Schellhase vom DRK-Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig kümmern sich um die Durchführung der Speicheltests. Das Deutsche Rote Kreuz nutzt den zentral gelegenen Versammlungsraum zuweilen auch für Blutspendetermine.

Rotkreuz-Mitarbeiter Bernd Schellhase betreut die mobile Teststation im Wiesenburger Quergebäude. Quelle: René Gaffron

Nach der Desinfektion der Hände werden die Testpersonen einzeln hereingebeten und persönliche Daten erfasst. Am nächsten Tisch gibt es das Spuck-Gefäß. Nach 15 Minuten klingelt der Kurzzeitwecker und gibt das Signal, wenn das Resultat vorliegt. Ist der Test – wie meistens – negativ, gibt es eine Bescheinigung vom DRK mit Stempel und Unterschrift.

Premiere in Borkheide erfolgreich

Angaben, wie oft ein positives Ergebnis vorliegt, macht das Deutsche Rote Kreuz aber nicht. Weitere Angebote sind etabliert. „In Borkheide konnten am Freitag 77 Personen eine Probe abgegeben“, berichtet Rotkreuz-Sprecher Fabian Lamster. Täglich außer Sonntag steht das Testzentrum in der Albert-Baur-Halle Bad Belzig offen.

Je nach Öffnungszeit variiert die Nachfrage: Montags bis freitags von 7 bis 12 Uhr gibt es täglich rund 30 Corona-Testungen. Am Dienstag- und Donnerstagnachmittag hat es rund 60 Testungen gegeben. Ähnlich das Aufkommen am Samstag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr, wenn Ehrenamtliche das Angebot sicher stellen.

Während der Woche ist das Mobile Team außerdem an den Standorten der Kreisverwaltung in Bad Belzig, Brandenburg/Havel, Werder/Havel und Teltow unterwegs. Jeweils 60 bis 70 Mitarbeiter stellen sich dort dem Check, heißt es.

Von René Gaffron