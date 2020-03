Helfer warten vergeblich auf Schutzkleidung

Bad Belzig

Die Ärzte, Schwestern und Helfer in den Abstrichstellen an Praxen und Krankenhäusern zwischen Havel und Fläming werden gerade auf eine Geduldsprobe gestellt. Denn sie warten dringend auf Schutzkleidung, Hilfs- und Desinfektionsmittel, um die Untersuchungen an Patienten vornehmen zu können, die im Verdacht stehen, sich mit dem Corona-Virus infiziert zu haben.

Eine neue Lieferung war für Montag angekündigt. „Sie ist bisher nicht eingetroffen und kann deshalb nicht verteilt werden“, bestätigte Kai-Uwe Schwinzert, Sprecher des Krisenstabes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, der MAZ. Seiner Aussage nach sollten aus dem Wünsdorfer Zentrallager des Bundes neue Schutzanzügen für die medizinischen Einrichtungen auf die Reise gehen. Die Ankunft lässt auf sich warten.

Amtsärztin in Sorge

Wie es heißt, wird allerorten versucht, Material zu ordern. „Es besteht die Schwierigkeit, dass nicht mehr genug Schutzkleidung vorhanden ist“, hatte Amtsärztin Karin Brinkmann schon am vergangenen Mittwoch gewarnt. Auch Eva-Maria Schulze-Köhn, die mit ihren Kollegen in Bad Belzig die Abstriche realisiert, sieht sich nur noch bis zum Ende dieser Woche dafür gerüstet.

Immerhin: Angebliche Dieselnachschubprobleme, von denen wohl am Wochenende die Rede gewesen war, haben sich als Gerücht erwiesen.

Von René Gaffron