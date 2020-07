Bad Belzig

Die Corona-Lage im Hohen Fläming entspannt sich immer weiter. Darum konnte jetzt auch an der bisherigen Corona-Schwerpunktpraxis von Eva-Maria Schulze-Köhn in Bad Belzig ein Gang zurück geschaltet werden. Das seit März für den Empfang von Patienten mit Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung und für entsprechende Tests genutzte große Zelt an der Niemegker Straße konnte abgebaut werden.

Es ist ersetzt worden durch eine kleinere Holzhütte. „Sie stammt vom Brücker Weihnachtsmarkt und ist auf private Kontakte einer Schwester von uns hin unkompliziert vom Brücker Bürgermeister Matthias Schimanowski vermittelt worden“, sagt die Praxis-Inhaberin.

Das bisher für Corona-Tests genutzte Zelt des THW in Bad Belzig ist abgebaut worden. Das Team um Ärztin Katharina Höhne (re.) nutzt nun eine kleinere Hütte. Quelle: René Gaffron

Ein raffiniertes Sicherheitssystem gilt dort jedoch weiter für den Empfang von Patienten sowie für Abstriche. „Da wir über keinen zweiten Eingang verfügen, um ein Einbahnstraßensystem im Haus anzulegen, bleibt für Verdachtsfälle nun die Hütte als Anlaufpunkt. Jedoch nur auf Überweisung durch den jeweiligen Hausarzt und auf telefonische Anmeldung“, so Schulze-Köhn.

„Die Abstriche bei uns nehmen aktuell gerade wieder gering zu, weil andere zentrale Teststationen der Region inzwischen geschlossen wurden“, erzählt Katharina Höhne. Die Ärztin des Praxisteams ist für die Abstriche zuständig.

Fünf Abstreichstellen noch aktiv

„Von sieben Abstreichstellen im Landkreis sind aktuell noch fünf aktiv, in Werder ( Havel) und Treuenbrietzen wurde das Angebot Anfang Juni beendet“, erklärt Kai-Uwe Schwinzert, ein Sprecher der Kreisverwaltung.

Angesichts der zurückgehenden Infektionszahlen sei dies „der Lage angemessen“. Amtsärztin Karen Brinkmann betont: „Für das von den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten im Landkreis gezeigte Engagement bei der Einrichtung von Covid-19-Teststellen und die zuverlässig durchgeführten Tests sowie die gute Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt sind wir sehr dankbar.“ Dadurch habe in Verdachtsfällen „schnell und wohnortnah getestet werden können“, so Brinkmann.

Vier der fünf Abstreichstellen werden von niedergelassenen Medizinern betrieben. Das Krankenhaus Lehnin komplettiert das Angebot für den Corona-Test im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Bis zu 35 Tests in der Spitze

Erfolgten in der Hochphase der Corona-Pandemie bis zu 35 Tests am Tag im Bad Belziger Zelt, waren es zuletzt nur noch zwei. Aktuell seien es aber wieder bis zu zehn am Tag. „Wir spüren, dass die Kindereinrichtungen wieder offen sind und die Kinderärzte zur Abklärung einer Erkältungserkrankung nun auch mal einen Test wünschen“, erklärt Höhne. Infektionen mit Covid-19 seien jedoch nicht festgestellt worden.

Das Corona-Testzelt am Krankenhaus Treuenbrietzen konnte schon vor einiger Zeit aufgegeben werden. Quelle: Johanniter-Krankenhaus

Insgesamt hat das Team mit einer Ärztin und drei darauf geschulten Schwestern seit Anfang März rund 700 Corona-Abstriche über das Testzelt bearbeitet. Lediglich zehn davon waren positiv in der gesamten Zeit.

Zentraler Service soll bleiben

„Wir wollen den Service zum Abstrich hier gerne weiter zentral anbieten auch für unsere hausärztlichen Kollegen der Region“, erklärt Eva-Maria Schulze-Köhn. So könnten Schutzkleidung effektiv eingesetzt und Kosten gespart werden. Grundsätzlich kann aktuell jedoch jede Hausarztpraxis Corona-Test vornehmen.

Wie sich der zusätzliche Aufwand für die Corana-Bekämpfung wirtschaftlich auf die Praxis auswirkt, die bis Mai von der Kassenärztlichen Vereinigung zur Corona-Schwerpunktpraxis erklärt worden war, stehe noch nicht fest. „Das können wir erst am Jahresende beurteilen, wenn alle Abrechnungen erfolgt sind“, sagt Doktorin Schulze-Köhn.

Eva-Maria Schulze-Köhn (li.) hat die Bad Belziger Hausarzt-Praxis im April 2019 vorn Marita Stuhlmann übernommen. Zum Team gehört Katharina Höhne (re.) Quelle: Thomas Wachs

Schon die gesamte Corona-Zeit über hatte möglichst ausschließlich Katharina Höhne die Abstriche vorgenommen. Bisher im großen Zelt und nun auch in der kleineren Holzhütte steht die Doktorin mit den drei Schwestern des Abstrich-Teams nur im Online-Kontakt über Computersysteme und Video-Telefonie. „Selbst ein Krankenschein kann ohne direkten Kontakt zum Patienten ausgegeben werden“, erklärt Anja Fehly vom Schwestern-Team.

In der Not zusammengehalten

Dankbar ist das Praxisteam für die große Unterstützung aus der Stadt Bad Belzig beim Aufbau des Testzeltes. Es stand vom Ortsverband des Technischen Hilfswerkes ( THW) innerhalb von einem Tag zur Verfügung.

Auch die Feuerwehr, der Krisenstab um Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und ein Hersteller von Medizinprodukten in Werder/ Havel sowie Apotheker hätten unkompliziert dazu beigetragen, die Situation erfolgreich zu meistern und Engpässe bei Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln zu überwinden. „Es war eine tolle Erfahrung, wie in Notzeiten alle so gut zusammenstehen“, sagte Eva-Maria Schulze-Köhn dankbar.

Für Corona-Tests – nur auf Anmeldung – bleibt in der Praxis das Sondertelefon geschaltet. Es ist zu erreichen unter 0170/9364233.

Von Thomas Wachs