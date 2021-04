Bad Belzig - Corona in Kita „Tausendfüßler“ in Bad Belzig: 22 Erzieherinnen und Kinder in Quarantäne

Die Kita „Tausendfüßler“ in Bad Belzig ist erneut von der Coronapandemie betroffen. Es gibt einen positiven Fall. Die Kita bleibt jedoch vorerst geöffnet.