Coronafall im Bad Belziger Übergangswohnheim: Bewohner unter Quarantäne

Bad Belzig

Nach einem Coronafall im Übergangswohnheim für Geflüchtete in Bad Belzig ist für die direkt betroffenen Bewohner eines Gebäudetraktes Quarantäne verhängt worden. „Ein Mann wurde dort positiv auf Covid-19 getestet“, bestätigt Kreissprecherin Andrea Metzler am Mittwochvormittag der MAZ.

Ausschließlich Männer betroffen

Die Quarantäne-Verfügung sei am Vorabend bereits mündlich ausgesprochen und am Mittwoch offiziell für die Bewohner des betroffenen Containertraktes verfügt worden. Dort leben ausschließlich Männer.

Wie viele Personen von der Quarantäne konkret betroffen sind, konnte die Kreissprecherin zunächst noch nicht sagen. Aktuell laufen demnach weitere Untersuchungen in der Einrichtung.

Bereich ist abgesperrt

Hausmeister und Mitarbeiter des Heimes sind unterdessen dabei, den entsprechenden Teil des Geländes mit Zäunen und Warnschildern abzusperren. Die für die Betreuung Geflüchteter zuständige Kreisverwaltung kündigte für den Verlauf des Mittwochs nähere Informationen zum weiteren Vorgehen an.

Zuletzt hatte es auch in Flüchtlingsquartieren in Werder/ Havel sowie in Stahnsdorf Coronafälle gegeben, die zur Quarantäne für Bewohner führten.

Von Thomas Wachs