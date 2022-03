Coronavirus: Kliniken in Bad Belzig und Treuenbrietzen gut vorbereitet auf die Impfpflicht  

Bad Belzig

Die Krankenhäuser in Bad Belzig und Treuenbrietzen sind offenbar gut vorbereitet auf die Impfpflicht. Wenn am 15. März der Coronaschutz für Mitarbeitende im Gesundheitswesen obligatorisch wird, müssen die Einrichtungen kaum ungeimpfte Beschäftigte an das Gesundheitsamt melden. Die Verpflichtung dazu besteht ab dem 16. März.

In der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig sind nahezu 98 Prozent des Personals gegen das Coronavirus immunisiert. Das sagte die Geschäftsführerin Katrin T. Eberhardt am Montag auf Anfrage der MAZ.

Katrin T. Eberhardt ist die Geschäftsführerin der Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Wir haben etwas mehr als zwei Prozent der Mitarbeiter ermittelt, die weder geimpft noch genesen sind“, erklärte Eberhardt. „Wir haben deshalb keine Angst, dass wir eine Station schließen müssen.“ Vielmehr blicke sie der Impfpflicht sehr gelassen entgegen, sagte die Geschäftsführerin. „Wir sind da sehr entspannt.“

Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig setzt auf Überzeugung

In der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig arbeiten derzeit rund 360 Menschen. Wie die Klinik-Chefin berichtete, habe ihr Unternehmen keinen Druck auf die Mitarbeiter gemacht. Man habe beim Impfen vielmehr auf Überzeugung gesetzt und schon frühzeitig einen sehr hohen Immunisierungsgrad erreicht. „Ich glaube, wer nicht vom Impfen überzeugt ist, ist im Gesundheitswesen wohl nicht richtig“, sagte Katrin T. Eberhardt.

In der Reha-Klinik „Hoher Fläming“ im Oberlinhaus in Bad Belzig sieht man dem Inkrafttreten der Impfpflicht ebenfalls gelassen entgegen.

„Wir sind sehr gut vorbereitet und haben die Gespräche mit allen Mitarbeitenden bereits frühzeitig geführt und entsprechende Angebote im eigenen Haus und auch externe Impfangebote unterbreitet“, erklärte der kaufmännische Leiter und Prokurist Marcels Peters am Montag auf Anfrage.

Marcel Peters ist kaufmännischer Leiter in der Reha-Klinik „Hoher Fläming" im Oberlinhaus in Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

In der Reha-Klinik liege die Impfquote derzeit bei 94,6 Prozent. Wie mit den nicht geimpften Mitarbeitern verfahren wird, ist noch unklar. „Das obliegt dem Gesundheitsamt“, erklärte Peters. „Wir sind aufgefordert, den Impfstatus unserer Mitarbeitenden ab dem 15. März 2022 dem Gesundheitsamt zu melden.“ Die Mitarbeitenden würden bis zur Entscheidung ganz normal ihre Arbeit erledigen.

„Wir haben für alle Mitarbeitenden ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt. Hier ist auch der Status der ungeimpften Mitarbeitenden berücksichtigt“, erklärte der Klinik-Chef. „Dies umfasst die Testfrequenz und auch die Regelungen zu Abstand und Tragen der FFP2-Maske.“

Die Reha-Klinik "Hoher Fläming" in Bad Belzig ist wieder ausgelastet. Quelle: Hermann M. Schröder

In der Reha-Klinik „Hoher Fläming“ im Oberlinhaus in Bad Belzig arbeiten derzeit 185 Menschen. „Wir wollen keinen einzigen Mitarbeitenden verlieren, sondern die hohe Qualität in unserer Mitarbeiterschaft erhalten“, stellte Marcel Peters klar. „Wir wollen nicht auf die sehr gute Arbeit unserer langjährigen Mitarbeitenden verzichten.“

Marcel Peters von der Reha-Klinik „Hoher-Fläming“ begrüßt Impfpflicht

Die Einführung einer Impfpflicht begrüßte der Klinik-Leiter. „Grundsätzlich trägt die Impfpflicht den Gedanken, die Pandemie zu beenden. Dies ist auch in unserem Sinne.“

Die Impfquote im Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen ist ähnlich hoch wie in den beiden Bad Belziger Kliniken. Derzeit sind nach Unternehmensangaben von 720 Mitarbeitern 35 ungeimpft. Das entspricht 4,86 Prozent.

„Darin enthalten sind Mitarbeitende, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden dürfen“, erklärte die Krankenhaussprecherin Ina Tessnow auf Anfrage der MAZ. „Diese Zahlen beziehen sich sowohl auf das Krankenhaus als auch die Tochtergesellschaften Johanniter-MVZ, Johanniter-Medianzentrum und Johanniter-Gesundheitszentrum für Sozialpsychiatrie“, erläuterte sie.

Gesundheitsamt von Potsdam-Mittelmark entscheidet über Beschäftigungsverbot

Ab dem 16. März müssen Unternehmen aus dem Gesundheitswesen ungeimpfte Mitarbeiter an das Gesundheitsamt melden. Die Behörde entscheidet dann das weitere Vorgehen. Bis zu dieser Entscheidung, zum Beispiel ein Beschäftigungsverbot, darf der ungeimpfte Mitarbeitende weiterhin in der Einrichtung beschäftigt werden“, teilte Ina Tessnow mit.

Die Klinik für Psychiatrie am Krankenhaus in Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Auch die Johanniter begrüßen eine Impfpflicht im Gesundheitswesen. „Um einen höchstmöglichen Schutz von Patienten, Bewohnern und Mitarbeitenden zu gewährleisten, befürworten wir eine Impfpflicht in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen“, erklärte laut einer Mitteilung von Ina Tessnow der Medizinprofessor Yon-Dschun Ko.

Es reiche aber nicht aus, die Impfpflicht auf eine Berufsgruppe zu beschränken. „Alle Mitarbeitenden einer Einrichtung sollten geimpft werden. Wir sind der Meinung, dass es eine allgemeine Impfpflicht geben muss.“ Yon-Dschun Ko ist Leiter des Zentralen Corona-Kompetenz-Teams der Johanniter GmbH und Ärztlicher Direktor der Johanniter-Kliniken in Bonn.

Keine Auskunft aus Hospital „Zum Heiligen Geist“ in Bad Belzig

Völlig unklar ist indessen noch der Impfstand im Bad Belziger Altenhilfezentrum Hospital „Zum Heiligen Geist“. Das Unternehmen machte keine Angaben dazu. „Da aktuell noch zu viele offene Fragen hinsichtlich der praktischen Umsetzung der Impfpflicht durch die Gesundheitsämter bestehen, möchten wir zu diesem Zeitpunkt nicht auf Ihre Anfrage antworten“, teilte der kommissarische Leiter Ullrich Zierenberg mit.

„Selbstverständlich werden wir aber die Impfpflicht konsequent durchsetzen und halten uns dabei strikt an die geltende Gesetzeslage“, erklärte er.

Von Hermann M. Schröder