Corona-Vorteil: Einsam blühende Landschaften genießen

Frühlingsgefühle trotz Corona-Beschränkungen lassen sich derzeit rundherum im Hohen Fläming exklusiv erleben. Ganz legal dürfen Bewohner in freier Natur ja weiterhin ungeniert Sport treiben. Zudem haben sie bei einsamen Wanderungen, Jogging-Runden und Rad-Touren die ansonsten auch gerne von Ausflüglern und Touristen aus der Ferne angesteuerten Ziele aktuell oft ganz für sich allein. Welch ein Luxus.

So auch Brandenburgs zweithöchste Erhebung. Der exakt 200,1 Meter hohe Hagelberg am Kunstwanderweg zwischen Bad Belzig und Wiesenburg bietet derzeit besonders blühende Aussichten. So auch bei bestem Sport- und Ausflugswetter am Wochenende.

Bei Hagelberg lässt sich rund um die Skulptur „Die Jagd“ des Künstlers Jörg Schlinke aus dem Jahr 2007 die nun zunehmende Obstblüte an der Grützdorfer Natur-Plantage genießen. Quelle: Thomas Wachs

Wenige Kilometer weiter bei Hagelberg lässt sich rund um die Skulptur „Die Jagd“ des Künstlers Jörg Schlinke aus dem Jahr 2007 die nun zunehmende Obstblüte an der Grützdorfer Natur-Plantage genießen.

Schöne Ausblicke bieten der Burgenwanderweg und weitere Routen kreuz und quer durch die Felder, Wälder und Rummeln des Flämings. So auch die Tour zwischen Lühnsdorf und Buchholz. Quelle: Thomas Wachs

Schöne Ausblicke bieten auch der Burgenwanderweg und weitere Routen kreuz und quer durch die Felder, Wälder und Rummeln des Flämings. So auch die Tour zwischen Lühnsdorf und Buchholz.

Mitten in Treuenbrietzen machen die nach der Sanierung entlang der Breiten Straße gepflanzten Wildkirschen derzeit wieder mit ihrer weißen Blütenpracht viel her. Quelle: Thomas Wachs

Mitten in Treuenbrietzen indes machen die nach der Sanierung entlang der Breiten Straße gepflanzten Wildkirschen derzeit wieder mit ihrer weißen Blütenpracht viel her. Auch dort wo sich der Blick von der Alten Feuerwehr auf die Nikolaikirche öffnet.

Von Thomas Wachs