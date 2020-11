Grubo

Die Tagesstätte „Sonnenkinder“ in Grubo bleibt erst einmal geschlossen. Dort ist eine Erzieherin mit dem Coronavirus infiziert. Das hatte sich am Wochenende herausgestellt. In der Folge blieb die Einrichtung mit ihren 45 Plätzen am Montag erst einmal geschlossen.

Darüber hatte die Gemeindeverwaltung Wiesenburg/Mark die betroffenen Väter und Mütter kurzfristig informiert. Nach der Kita in Reetz handelt es sich um die zweite Einrichtung der Kommune, die wegen der Pandemie gerade nicht geöffnet werden kann.

Erzieher sind jetzt getestet

Dass dies auch am Dienstag so bleiben wird, darauf stellen sich die Eltern ein. Denn alle Erzieher sind dem Vernehmen nach getestet. Doch müssen die Ergebnisse noch abgewartet werden. Das Gesundheitsamt des Kreises Potsdam-Mittelmark wird dann festlegen, wie es weiter geht, sagt Bürgermeister Marco Beckendorf.

Auf die Entscheidung der Behörde wartet auch die Krause-Tschetschog-Oberschule in Bad Belzig. Deren Leitung hat deshalb entschieden, mindestens auch am Dienstag weiter am Distanz-Unterricht für alle Klassen festzuhalten. Die Aufgaben werden den Jungen und Mädchen von den Fachlehrern in der virtuellen Schulcloud zur Verfügung gestellt.

Grundschule erweitert Prävention

Auch in der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ wurden die Vorsichtsmaßnahmen ausgeweitet. Die Viert- bis Sechstklässler werden gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben. Sie wurden in der vergangenen Woche von jenem Pädagogen unterrichtet, der nunmehr an Covid 19 erkrankt ist. Kinder, für die das nicht möglich ist, werden in den Klassenräumen betreut.

Ob es zu einer dauerhaften Quarantäne-Anordnung kommt, ist noch nicht entschieden. Die Kollegen des Gesundheitsamtes arbeiten an der Überlastungsgrenze, schreibt Schulleiterin Ilona Zehnsdorf. Wenn jedoch der Distanz-Unterricht dauerhaft eingerichtet werden soll, werde nach den zu Schuljahresbeginn besprochenen Notfallplänen verfahren, so die Direktorin.

Amt Niemegk verschont

Während in Brück und Treuenbrietzen zeitweilig geschlossene Kitas wieder am Netz sind, ist die Dippmannsdorfer Einrichtung „Waldwichtel“ noch dicht. Das Amt Niemegk bleibt bisher noch verschont. „Es gibt keine Corona-bedingten Ausfälle – weder in der Tagesstätte „Zwergenhaus“ Dahnsdorf noch in der Robert-Koch-Grundschule“, bestätigt Sprecherin Sophia Petzold.

Von René Gaffron