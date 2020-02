Cyberattacken: Kommunen im Hohen Fläming sind auf alles gefasst

Bad Belzig

Online Anträge stellen, Formulare ausfüllen und freie Termine im Bürgerbüro finden: Die Digitalisierung macht auch in der Verwaltung vieles einfacher. Im Falle eines Hackerangriffs auf die Computersysteme sind jedoch sensible Daten in Gefahr. Erst kürzlich ist in Potsdam und Brandenburg an der Havel der Ernstfall eingetreten: Wegen Cyberattacken mussten die Stadtverwaltungen ihre Comuptersysteme abschalten und waren zum Teil nicht mehr per E-Mail erreichbar.

Wie tausende andere Gemeinden und Unternehmen setzen die beiden Stadtverwaltungen auf die Systemsoftware Citrix, die in den vergangenen Tagen weltweit Schwachstellen aufwies. Auch im Hohen Fläming verlassen sich einige Verwaltungen auf die Software – versichern jedoch, für den Ernstfall gewappnet zu sein.

Strenge Sicherheitsrichtlinien

Wer sich nach den Sicherheitskonzepten der Verwaltungen erkundigt, wird schnell feststellen: Immer gibt es sie, aber immer sind sie geheim. Aus Sicherheitsgründen, versteht sich. Viele Antworten lesen sich daher wie folgt: „Zu den hausinternen Softwaresystemen werden keine öffentlichen Auskünfte gemacht“, wie zum Beispiel Karoline Grübe-Baier von der Brücker Amtsverwaltung schreibt.

Eins könne sie allerdings verraten: „Umfassende Maßnahmen zur Gewährleistung eines lückenlosen Schutzes vor unbefugten Zugriffen auf unsere Server und Systeme werden regelmäßig durchgeführt.“

Systeme werden ständig überprüft

Ähnliche Angaben macht die Stadt Bad Belzig, die ebenfalls vor dem großen Hackerangriff auf Verwaltungen verschont blieb. „Sie können natürlich davon ausgehen, dass wir entsprechende Lösungen zur Abwehr solcher Angriffe im Einsatz haben und deren Wirksamkeit auch ständig gewähren und prüfen“, sagt Frank Friedrich von der Stabstelle Digitalisierung.

In der Stadt Treuenbrietzen arbeitet das Standesamt mit der Systemsoftware Citrix. In Sicherheitsfragen verlässt sich die Verwaltung auf das Kommunale Rechenzentrum in Cottbus, wie die Standesbeamtin Roswitha Leinenbach erklärt. Einen Experten gibt es dann doch noch vor Ort: „Für den Ernstfall haben wir einen Systemadministrator in der Stadtverwaltung, der für unsere Computer verantwortlich ist“, erklärt sie.

Auch die Gemeinde Wiesenburg/Mark arbeitet unter anderem mit Citrix, um auf die Systeme anderer Institutionen zugreifen zu können. Die verschiedenen Softwares, mit denen die Verwaltung arbeitet, werden permanent auf Sicherheitslücken überprüft, versichert Kornelia Feldmann. Die Daten der Wiesenburger seien gut aufgehoben.

Vertrauensvoller Umgang mit Daten

Im Gegensatz zu vielen größeren Kommunen arbeitet die Amtsverwaltung Niemegk mit einer Software, die nur intern zugänglich ist. Ein Grund dafür sei, dass die Verwaltung keine Außenstellen habe und alles im Haus zentral genutzt werde, erklärt die Amtssprecherin Sophia Petzold.

„Unsere Bürgerinnen und Bürger können gewiss sein, dass wir mit Daten vertrauensvoll umgehen“, so Petzold. Für den Ernstfall gebe es eine Notfallstrategie. Über die Maßnahmen, die die Amtsverwaltung dann ergreift, könne sie allerdings keine Auskunft geben – aus Sicherheitsgründen.

Der Systemadministrator, dessen Identität ebenfalls geheim bleiben muss, hat dafür eine einfache Erklärung: „Wir müssen leider immer davon ausgehen, dass auch ein krimineller Hacker die MAZ liest.“

Von Hannah Rüdiger