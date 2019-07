Bad Belzig

Ein unliebsame Überraschung im Urlaub erlebten Touristen aus Dänemark im Hohen Fläming. Ihnen ist in der Nacht zu Donnerstag in Bad Belzig das Auto gestohlen worden. Der Ford Mondeo war nach Angaben der Polizei über Nacht geparkt in der Wittenberger Straße in der Nähe der Unterkunft

Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr.

Am Donnerstagvormittag hatte sich ein dänischer Tourist im Bad Belziger Polizeirevier gemeldet und den Diebstahl seines Pkw angezeigt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls ein. Sie schrieben das Fahrzeug mit dem dänischen Kennzeichen AU 69572 umgehend zur Fahndung aus.

Wie der Wagen gestohlen wurde, ist unklar. Womöglich haben die Diebe das elektronisch Schließsystem manipuliert. Der Wagen verfügt unter anderem über eine Ausstattung „keyless-go“ zum kontaktlosen Öffnen und Starten mittels Funkschlüssel, teite die Polizei am Freitag mit.

Von MAZ