Das Zegg in Bad Belzig gewährt Einblicke  bei Führungen und im TV

Bad Belzig

Wegen der Einschränkungen ob der Covid-19-Pandemie konnte in diesem Jahr noch keine Führung im Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg) über die Bühne gehen. Jetzt die frohe Botschaft: Es gibt jeden Sonntag bis zum 26. September wieder die Möglichkeit, von 16 bis 18 Uhr , die Gemeinschaft bei einem Kurzbesuch kennen zu lernen.Auf das Angebot hat Bill Nickel jetzt hingewiesen.

„Es ist Raum für Gespräch und Fragen“, verspricht er. Vorbehaltlich anderer Ansagen gelten bei der Führung die Abstandsregeln und es müssen Adressdaten – präventiv für das Gesundheitsamt – erhoben werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Offerte ist kostenfrei, Spenden werden erbeten.

Indes haben die Bewohner auch Einblicke für ein Kamerateam gewährt. Es begleitete 2020 und 2021 zwei Kandidaten, die sich in dem öko-soziale Projekt, das seit fast 30 Jahren in Bad Belzig besteht, anschließen wollen. Der Film unter dem Titel „Freier lieben auf dem Lande“ aus der Reihe „Menschen hautnah“ wurde im Mai im WDR-Fernsehen ausgestrahlt und ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Von René Gaffron