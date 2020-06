Das ist in den Sommerferien im Hohen Fläming los

Hoher Fläming

Familien, die eben noch mit Homeoffice und Homeschooling jongliert haben, stehen nun vor der Frage: Was machen wir in den Ferien? Auch, wenn die bisherigen Pläne wegen des Coronavirus über den Haufen geworfen wurden: Die Reiseregion Fläming bietet jede Menge Platz zum Austoben und für gemeinsame Aktivitäten in der Natur.

Im Juli und August lädt das Naturparkzentrum Hoher Fläming in Raben alle Ferienkinder zu kreativen Erlebnissen ein. Mal geht es zur zweistündigen Bienenrallye, mit Bienenmemory und Honig-Hörspiel, mal heißt es Papier herstellen, Pflanzen färben oder sich im Upcycling ausprobieren.

Auf der neuen Seite www.reiseregion-flaeming.de/ferien-im-flaeming bündelt der Tourismusverband Fläming Tipps für unvergessliche Ferientage.

50 und 70 Kinder in Betreuung

Auf keinen Fall langweilig wird es während der Ferien auch in der Integrierten Kindertagesbetreuung (IKTB) an der Grundschule in Treuenbrietzen. „Wir haben ein volles Programm und sind bereits gut gebucht“, sagt Tina Kretzschmar, die stellvertretende IKTB-Chefin.

Zwischen 50 und 70 Kinder seien für eine Betreuung in den Ferien angemeldet. Auch hier bekommen die Betreuer die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren, weil viele Familien dieses Jahr nicht in den Urlaub fahren können. Auch bei der IKTB musste eine Gruppenfahrt in ein Ferienlager am Frauensee abgesagt werden.

Eingewöhnung für die künftigen Erstklässler

„Die Eltern hatten ihre Urlaubspläne schon darauf abgestimmt, nun betreuen wir die gemeldeten Kinder eben mit“, sagt Kretzschmar. Langweilig werde es die sechs Ferienwochen über bestimmt nicht, verspricht die Pädagogin. Ein großes Umweltprojekt für das Außengelände am Haus Regenbogen ist bereits vorbereitet.

„Wir wollen gemeinsam pflanzen und unter anderem einen Barfußpfad anlegen“, verrät Tina Kretzschmar. Zum Ende der Ferienzeit bietet die IKTB dann eine Eingewöhnung für die künftigen Erstklässler an. Und bis dahin ist jeden Tag etwas los in der IKTB. So können die Jungen und Mädchen Kräuterhonig selbst herstellen, Bogen schießen und die Feuerwehr besuchen.

Lesenacht in Hängematten

Töpfern und Filzen können die Ferienkinder im Familienzentrum in Wiesenburg. Auch hier gibt es in den nächsten sechs Wochen ein umfangreiches Programm. Die Teilnehmer können das Skateboardfahren und Nähen lernen oder an der Lesenacht in Hängematten im Wiesenburger Schlosspark teilnehmen.

Für einige Tage geht es sogar auf große Ferienfahrt an den Beetzsee. „Wir wollen Klettern, Kanufahren, Schwimmen und die Natur erleben“, heißt es in der Ankündigung. Informationen dazu gibt es bei der zuständigen Schulsozialarbeiterin unter 0178/5847525.

Zirkus zum Ausprobieren

Kreativ-aktiv unterwegs ist man in den nächsten Wochen im Trollberg und Familienzentrum Klinkengrund in Bad Belzig. Dort gibt es den Zirkus zum Ausprobieren – mit Jonglieren, Diabolo, Balance. Die Ferienkinder können Steine bemalen, Traumfänger basteln und einen Tanz einstudieren.

Bei schönem Wetter findet die Aktionen auf dem Spielplatz in der Hans-Marchwitzer- Strasse 38 und bei Regen im Trollberg statt. Vom 13. bis 17. Juli läuft die Klinken-Kids-Woche gemeinsam mit dem CVJM. Die Initiatoren laden dazu alle Mädchen und Jungen auf die Spielstrasse zum Jonglieren und Diabolo spielen beim Zirkusstand ein.

Preisnachlässe mit Familienpass

Die Wildnisschule Hoher Fläming bietet über die Sommerferien drei Kurse an. Das Sommercamp für die Kinder und Jugendlichen ist bereits ausgebucht. Beim Waldscout geht es um das Spurenlesen und wie man bestmöglich keine Spuren hinterlässt. Für Erwachsene findet ein Gerbenkurs statt.

Ein Jahr Rabatte oder sogar freie Eintritte für knapp 480 Familienabenteuer in Brandenburg und Berlin bekommen Familien mit dem neuen Familienpass. Er gewährt Preisnachlässe von mindestens 20 Prozent auf den normalen Eintrittspreis. Dazu enthält er unter anderem 145 Kinderfreikarten. Der 374-Seiten starke Pass ist ein Jahr lang. In einer Auflage von 40.000 ist er landesweit im Handel für 2,50 Euro pro Stück erhältlich.

