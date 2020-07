Bad Belzig

Beelitzer Spargel, fachgerecht gelagert in einem nassen Geschirrtuch und am Abend frisch zubereitet, erwartet die Gäste der TV-Show „Das perfekte Dinner“ beim Bad Belziger Gastgeber Steven Preisner. Der aus Preußnitz stammende Schauspieler gibt Einblick in die gemeinsame Potsdamer Wohnung mit Partner Florian und setzt geschmacklich auf regionale Zutaten. Gekocht und gegessen wird allerdings in einem Dinner-Kitchen der TV-Show, da in der Wohnung der notwendige Corona-Abstand aus Platzgründen nicht eingehalten werden kann.

Einen Vorgeschmack auf den Dinner-Abend bei Steven Preisner gibt es hier.

Humor und ein bisschen Chaos

Dass Preisner ein humorvoller Gastgeber ist, beweist schon seine Begrüßung des TV-Teams in der Wohnung mit schwarzen Augenpads im Gesicht und einer fixen Roomtour, die im Herzstück, der offenen Wohnküche endet. „Ich bin ein kleiner Chaot – und loyal bin ich auch noch“, beschreibt sich der Wahl-Potsdamer selbst. Und ein Genießer, wenn man sich den grünen gemütlichen Balkon anschaut, auf dem er selbst gern den Tag mit einem Glas Wein ausklingen lässt.

Was genau am Dienstagabend auf den Tisch kommt und wie Gastgeber Preisner seinen Gäste das perfekte Dinner auftischt, gibt es ab 19 Uhr auf Vox zu sehen. Ob es für den Wochensieg reicht?

Von Natalie Preißler