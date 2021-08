Das sind die Angebote für die letzte Ferienwoche im Hohen Fläming

Bad Belzig

Technisch interessierte Kinder und Jugendliche werden für die letzte Ferienwoche in die Arbeiterwohlfahrt-Begegnungsstätte „Trollberg“ in Bad Belzig eingeladen. Unterstützt vom Verein „Neuland 21“ wird sie nämlich zum Coder-Dojo. Montag bis Donnerstag, jeweils von 14 bis 17 Uhr können die Teilnehmer den Calliope Mini, ein extra entwickelter Microcontroller, kennen gelernt werden. Mit ihm sol eine Bewässerungsanlage für selbst gebastelte Pflanzenbeete programmiert und ein kleines Klavier aus Knete erschaffen werden.

Anmeldungen per E-Mail: josefine.theden-schow@neuland21.de

Für die letzte Ferienwoche unterbreitet das Familienzentrum Niemegk nochmals Kreativ und Aktiv-Angebote am Fuß des Wasserturms. In dem Fall in Regie von Schulsozialarbeiter Christian Senst. Montag, lehrt er Papier schöpfen, Freitag einen Boomerang bauen – jeweils von 9 bis 15 Uhr. Dienstag(sieben bis zwölf Jahre) und Donnerstag (ab zehn Jahre), jeweils 10 Uhr, geht es zur Waldrallye hinaus. Abmarsch ist jeweils vom Waldstadion. Der Töpferkurs am Mittwoch ist ausgebucht. Wenn das Wetter passt, sind außerdem Freibad-Besuche geplant.

Anmeldungen bei Christian Senst: 0152 37 26 16 51.

Das ist ein Trend: Glückssteine verbreiten gute Laune. Am Montag, von 13 bis 16 Uhr können welche gestaltet werden. Die Sozialarbeiterinnen Silvia Schulze und Martina Lüdeke erwarten erwarten interessierte Kinder mit Ideen und halten Steine und Farben parat. Treff ist an der Tagesstätte „Planegeister“.

Von René Gaffron