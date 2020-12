Dem Märkischen Strauß droht die Vertreibung aus den Belziger Landschaftswiesen

Baitz

Die Großtrappe gehört zu den Steppenvögeln. Insofern scheint ihr Revier allemal gefährdet, wenn es demnächst mehr oder weniger nach Plan unter Wasser gesetzt werden sollte. So lässt es sich jedenfalls in der Machbarkeitsstudie zur Gewässerentwicklung in den Belziger Landschaftswiesen lesen und das bereitet den Vogelschützern durchaus Sorgen.

Demnach soll mit Verweis auf einer Richtlinie der Europäischen Union ein altes Niedermoor wieder hergestellt werden. „Ziel ist es, dass die Wasserspiegel im Sommer nicht unter 40 Zentimeter unter Flur fallen, um die Austrocknung des Oberbodens zu vermeiden“, erklärt Lukas Landgraf, federführender Bearbeiter im Landesamt für Umwelt. Im Zentrum geht es dem Vernehmen nach sogar um zehn Zentimeter. Falls der Märkische Strauß jedoch nasse Füße bekommt, reagiert er laut Erfahrung der Experten äußerst sensibel.

Anzeige

Sensible Auswahl des Balzplatzes

Denn eigentlich ist er gerade bei der Balz von Ende März bis Anfang Mai ein Lokalpatriot, bleibt zwar nicht einer Henne, aber doch dem angestammten Balzplatz treu. „Es müssen dort optimale Bedingungen herrschen, damit das Männchen seine imposanten weithin sichtbaren Posen darbietet, wild tanzt und letztlich die Eier befruchtet“, erklärt Henrik Watzke. Darum geht es aber dem Förderverein Großtrappe, an dessen Spitze er steht.

Henrik Watzke, Chef des Fördervereins Großtrappe. Quelle: Bernd Geske

Die Arbeit ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten augenscheinlich von Erfolg gekrönt. Während es 1997 in Deutschland nur noch 56 Exemplare gab, konnte mit viel (finanziellem) Aufwand die Art vor dem Exodus bewahrt werden.

Population hat sich versechsfacht Die Zählung der Großtrappen findet in der Regel zum Ende der Winterzeit statt. Dann sind ihre Einstandsgebiete am besten einsehbar. Im Februar 2020 waren es im Havelländischen Luch 123, im Fiener Bruch 119 und in den Belziger Landschaftswiesen 95. Zum Vergleich: 1997 gab es lediglich 56 Exemplare insgesamt.

„In diesem Frühjahr wurden in den drei Schutzgebieten insgesamt 337 Tiere gezählt“, berichtet Henrik Watzke. Die positive Entwicklung rührt seiner Schilderung nach daraus, dass die Populationen im Havelländischen Luch (bei Buckow), im Fiener Bruch (bei Ziesar) und in den Belziger Landschaftswiesen gehegt werden.

Enge Kooperation mit Landnutzern

Dazu gehören die Rettung gefährdeter Gelege, die künstliche Erbrütung und Aufzucht sowie die schrittweise Auswilderung. Denn speziell in den Belziger Landschaftswiesen sind die Reproduktions- und die Überlebensrate noch nicht hinreichend.Zum Schutz des Lebensraumes wird ein Miteinander mit Landeigentümern und -nutzern gepflegt, wobei praktisch nur extensive Nutzung in Frage kommt. Augenscheinlich wird es am ehesten, wenn die Bauern erst nach einer kleinteiligen Absuche ihrer Äcker und Wiesen die Mahd beginnen.

Junge Großtrappen, die zwischen Brück und Bad Belzig leben. Die Trappe ist der schwerste flugfähige Vogel hierzulande und hat sich an die Agrarsteppe gewöhnt. Quelle: MAZ/Bernd Gartenschläger

Folgerichtig sind in dem Europäischen Vogelschutzgebiet auch Großer Brachvogel, Kiebitz und andere Bodenbrüter wieder beheimatet. Für die Bewahrung ihrer Lebensverhältnisse plädieren, deshalb Henrik Watzke und seine Mitstreiter. „Es steht außer Frage, dass es noch mehr Biodiversität braucht“, sagt er und verweist auf das schon länger währende Engagement für Blühwiesen.

Moorschutz nicht um jeden Preis

Auch gegen die Regulierung des Wasserhaushaltes an sich sei – erst recht nach den trockenen Sommern der vergangenen zwei Jahre – wenig einzuwenden. Doch sei zu befürchten, dass mit dem Hauptaugenmerk auf dem Moorschutz andere ökologische Ansprüche kassiert werden, findet Henrik Watzke. Betroffen wäre der Förderverein Großtrappe auch als Eigentümer von 170 Hektar, die ins parallel verlaufende Flurneuordnungsverfahren eingebracht werden.

Die Belziger Landschaftswiesen bilden eine ausgedehnte, flache und heute fast waldfreie Niederungslandschaft auf über 7.600 Hektar. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Ein Umzug der Trappen ist nicht vorstellbar, sagt Henrik Watzke. Denn noch nochmals sind solche Refugien wie die seit den 90er- Jahren geschützten märkischen Kleinode nicht zu finden und zu besiedeln. „Die Pläne für die Einstellung der Wasserstände müssen eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen berücksichtigen. Zu hohe Wasserstände auf den Flächen, das Stauen der Fließe und die breite Bepflanzung der Ufer mit Gehölzen kommen aber einer Vertreibung gleich“, moniert Henrik Watzke. „Invasive Arten wie der Waschbär werden damit angelockt.“

Von René Gaffron