Mobbing ist kein schönes Thema. Am Wochenende aber kommt es auf die Leinwand in ziemlich berührender Art. Beim Fläming-Filmfestival. Es erlebt am Sonnabend am Fuße des Hagelbergs seine Premiere.

„Wir haben eigentlich zum Einbruch der Dämmerung eingeladen. Aber wegen der Wetterprognose verzichten wir auf die Freilicht-Aufführung“, sagt Anna Momburg. Die Mitarbeiterin des Medienprojektes „Wir zu Lande“ verspricht dennoch einen abwechslungsreichen Abend in der Remise auf dem Gutshof Klein Glien.

Aufruf erfährt viel Resonanz

Denn der Landstrich wird zunehmend filmreif. Er taugt nicht mehr nur als Kulisse. Dafür sorgen nicht zuletzt Laura von Bloh und Vincent Zegveld aus Brück. Die Kamera-Profis schulen Jung und Alt in Workshops, wie eine Geschichte in bewegten Bildern erzählt und mit einfacher Technik umgesetzt wird. Nun ernten sie buchstäblich die Früchte der Arbeit.

Brandenburgs zweithöchste Erhebung, ist der exakt 200,1 Meter hohe Hagelberg. Zu dessen Füßen steigt das erster Fläming-Film-Festival. Quelle: Thomas Wachs

Von Juni bis Mitte August hatten nunmehr die Enthusiasten die Gelegenheit, einen Kurzfilm zu produzieren. „Sowohl die Vielzahl als auch die Vielfalt der Streifen ist enorm“, heißt es jetzt vor der Präsentation, die wohlgemerkt kein Wettbewerb ist.

Unterhaltsame 90 Minuten angekündigt

14 Filme wurden eingereicht und kommen nun zur Aufführung. Die Regisseure sind zwischen 14 und 80 Jahre alt, die Werke zwischen einer Minute und einer Viertelstunde lang. Insgesamt sind so 90 kurzweilige Minuten zusammengekommen.

Das Motto „Wandel – Vor und Rückschau“ ist erwartungsgemäß sehr facettenreich interpretiert worden. „Mal dokumentarisch, mal szenisch und durchaus emotional, wenn einem das geschilderte Schicksal so nahe geht“, räumt Organisatorin Anna Momburg ein.

Sie und ihre Mitstreiter wünschen sich, dass sich das Festival langfristig etabliert. Zur Feier des Tages werden noch ein Dessert und Live-Musik geboten – am Sonnabend, nach 20 Uhr, in Klein Glien. Der Eintritt ist frei.

