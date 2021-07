Wiesenburg/Bad Belzig

Sie erinnern ein wenig an überdimensionierte Hüpfbälle, die schwarz-weiß gefleckten Kugeln, die sich im Licht der untergehenden Sonne vor dem Wiesen- und Dorfpanorama mit Kirchturmspitze im Hintergrund aufbauen. Beinahe erwartet man, dass die runden Körper mit Euterzitzen beginnen, über die Wiese zu kugeln oder zu hüpfen. Und auch wenn sie natürlich still liegen bleiben, haben sie in ihrer prallen Plastizität etwas Lebendiges an sich. „(K)uier(en) – Spazierengehen“ nennt sich die Installation der belgischen Künstlerin Silke de Bolle. Ein Wortspiel: „Spazieren gehen“ heißt im Niederländischen „kuieren“. In dem Begriff verbirgt sich zudem das niederländische Wort für Euter: „Uier“. Die Kuhkugeln stehen auf einer eingezäunten Wiese am Rand von Wiesenburg – und sind Teil des Internationalen Kunstwanderwegs Hoher Fläming, ein insgesamt 38 Kilometer langes Streckennetz zwischen dem Bahnhof Wiesenburg/Mark und Bad Belzig. Fast 30 verschiedene Kunstwerke können hier entdeckt werden.

Auf vier verschiedenen Routen können Kunstwerke entdeckt werden

Weiße Schilder mit gelbem Schlangenlinienmuster weisen den Weg entlang vier verschiedener Teilrouten durch die Freiluftgalerie. Für alle Streckenvorschläge sollten Kunstfreunde ein wenig Zeit und vor allem eine gute Kondition mitbringen. Mit der West- und der Ostroute sind zwei rund zwanzig Kilometer lange Rundwege ausgewiesen, einmal mit Bad Belzig, einmal mit dem Bahnhof Wiesenburg als Start- und Zielpunkt. Ebenfalls auf zwanzig Kilometern verläuft die Nordroute vom Bahnhof Wiesenburg nach Bad Belzig. Die kürzeste Strecke des Internationalen Kunstwanderwegs ist die Südroute mit einer Weglänge von rund 17 Kilometern. Vom Bahnhof Wiesenburg aus führt sie vorbei an insgesamt zwölf Kunstwerken deutscher, niederländischer und belgischer Künstler, die allesamt Arbeiten zum Thema „Besiedlung des Flämings durch Menschen aus Flandern” geschaffen haben. Silke de Bolles fotogene Kuhkugeln sind ebenso Teil der Tour wie die etwas abseits des Weges, umgeben von Birken stehenden metallenen Skulpturen der belgischen Künstlerin Marion Burghouwt: pirschende, im Aufheulen festgehaltene Wölfe. Laut der Website des Naturparkvereins Hoher Fläming stehen sie für eine Analogie zwischen den oft gejagten Tieren, denen es immer wieder „mit Disziplin und Ritualen“ gelang, neue Lebensräume zu erschließen, und den vor 850 Jahren in den Hohen Fläming eingewanderten Flamen.

Auf insgesamt vier Teilrouten führt der Internationale Kunstwanderweg durch die Natur zwischen Bad Belzig und Wiesenburg/Mark. Ausgeschildert ist das Streckennetz mit gelb-weißen Markierungen. Quelle: Jessica Kliem

Gut eingepasst in die Umgebung

Manche Kunstwerke entlang des Weges verlangen auch die Aufmerksamkeit der Wandernden. Leicht vorbeischlendern kann man auf der Nordroute etwa an dem in eine Gruppe Birken integrierten Kunstwerk „Intermezzo“. Unterschiedlich breite Ringe aus schwarzen Holzstäbchen wurden hier mit Draht an den weißen Stämmen befestigt. Das Wachstum der Bäume sprengt die Ringe, die dann auf dem Waldboden vermodern. Eine künstlerische Arbeit, die Stück für Stück von der Natur zurückerobert wird. Auffälliger, aber doch gut eingepasst in die Umgebung: Die überlebensgroße Jagdszene mit Hirsch und Jagdhund von Bildhauer Jörg Schlink. Die als Hohlform in den Erdboden modellierten Figuren wurden mit Beton ausgegossen und dann aus dem Erdboden herausgeschält.

Das Schöne an der Kunsttour ist, dass Wandernde nicht nur unterschiedliche Kunstwerke, viel Natur und ruhige Waldflecken passieren, sondern auch die ein oder andere Sehenswürdigkeit. Es geht durch den Wiesenburger Schlosspark, die Schlamauer Rummel und vorbei an der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Alle Routen führen erschöpfte Wandernde zudem zu Einkehrmöglichkeiten, wie etwa dem Bio-Restaurant „Gutsküche“ in Schmerwitz, wo es neben Kaffee und Kuchen auch warme Küche gibt.

Einen Audioguide zum Kunstwanderweg gibt es für vier Euro an der Tourist-Info in Bad Belzig. Unter www.naturpark-hoher-flaeming.de finden sich zudem Infos zu allen Kunstwerken – und detailliertere Routenbeschreibungen mit Kartenfunktion.

Von Jessica Kliem