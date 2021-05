„Der Schock war, dass es aus dem Nichts kam“: So hat Brigitte Köhne 51 Tage Koma und Covid-19 überlebt 

Bad Belzig

Das zweite Leben von Brigitte Köhne beginnt kurz vor Weihnachten. Am 19. Dezember holen die Ärzte sie aus dem künstlichen Koma zurück. Nach 51 Tagen. Erinnern kann sie sich nicht daran. „Es ist alles weg“, sagt die schlanke 80-Jährige und lächelt bescheiden. „Ich weiß nur noch, dass ich mein Essen wieder schmecken konnte.“ Doch das war eine ganze Weile später.

Der lange Weg zurück ins Leben

Drei Monate kämpft Brigitte Köhne gegen das Coronavirus. Die meiste Zeit davon liegt sie auf der Intensivstation (ITS) der Klinik „Ernst von Bergmann“ in Bad Belzig. Auf dem Bauch. Tag und Nacht pumpt eine Beatmungsmaschine über eine Kanüle im Hals den lebenswichtigen Sauerstoff in ihr Blut. Die Werte bessern sich und brechen dann doch immer wieder ein. Ihr Körper reagiert heftig auf den gefährlichen Erreger. Es ist ein ungewöhnlich schwerer Fall von Covid-19. Die Röntgenbilder ihrer Lunge sind fahl wie eine Schneelandschaft.

„Auch 80-Jährige können genesen“

Dass sie es dennoch geschafft hat, wieder ins Leben zurückzufinden, grenzt an ein Wunder. Und es ist die Geschichte einer engagierten Ärztin, die trotz aller Widrigkeiten weitermacht, ihre Patientin nicht im Stich lässt. „Man darf nicht zu früh aufgeben“, sagt die Intensivmedizinerin und Lungenspezialistin Simone Rosseau. „Man kann auch mit 80 Jahren eine Krankheit gut überstehen und genesen.“

„Sie waren immer für mich da!“

Die Medizinerin ist die ärztliche Direktorin des Bad Belziger Krankenhauses. Sie und ihr Team haben Brigitte Köhne ins Leben zurückgeholt. „Es sind diese Momente, für die man arbeitet“, sagt die Ärztin. Sie muss um den Jahreswechsel herum sechs ITS-Patienten parallel behandeln. „Sie waren trotzdem immer für mich da“, sagt Brigitte Köhne. „Ich bin ihnen so dankbar.“

Brigitte Köhne (80) mit ihrem Mann Heinz (84) und ihrer Schwiegertochter Edna Köhne (50) im Foyer des Bad Belziger Krankenhauses. Quelle: Hermann M. Schröder

Brigitte Köhnes Rückkehr ins Leben ist auch die Geschichte einer starken Familie, die fest an sie glaubt und zusammenhält. Gerade in dieser schwierigen Zeit. „Gott sei Dank haben wir alles überstanden, wir sind sehr glücklich“, sagt ihr Mann Heinz Köhne (84). „Ich sehe die Welt jetzt mit ganz anderen Augen.“

Und es ist natürlich die Geschichte von Brigitte Köhne selbst, die sich mit einem eisernen Willen tapfer zurück in ihr Leben gekämpft hat und das bis heute muss. Jeden Tag. „Ich habe immer nur gedacht: „Ich will leben, ich will“, berichtet sie und man glaubt es ihr sofort. Sie will leben. Für sich, ihren Mann, ihre drei Kinder, fünf Enkel und einen Urenkel.

Doch wie hat sie sich überhaupt angesteckt mit diesem lebensgefährlichen Virus? „Ich weiß es nicht, das haben wir natürlich oft und lange überlegt“, sagt Brigitte Köhne. „Wir haben uns immer an alles gehalten, haben Abstand beachtet und regelmäßig Hände gewaschen und desinfiziert.“

Auch ihr Mann und ihre Schwiegertochter Edna Köhne (50) können sich das nicht erklären. „Wir haben irgendwann aufgehört, darüber zu grübeln“, sagt Edna Köhne. „Es bringt ja nichts.“

Es gibt eben diese Momente im Leben, die plötzlich über alles weitere entscheiden. Doch wann die sind, das weiß man vorher nie. Bei Familie Köhne war dieser Augenblick vermutlich irgendwann in der Woche vor dem 21. Oktober, dem 84. Geburtstag von Heinz Köhne. In dieser Zeit hat sich das Coronavirus in das Leben der Familie aus Werder an der Havel geschlichen.

Der Geschmackssinn fehlt als erstes

„Ich habe plötzlich gar nichts mehr geschmeckt, obwohl unsere Tochter uns so ein schönes Gebäck serviert hat“, erinnert sich Brigitte Köhne. Am 22. Oktober kamen dann der Schüttelfrost und das Fieber. Die Hausärztin ordnet einen Test an. Bei Brigitte, Edna und Heinz Köhne fällt er positiv aus. Alle anderen Familienmitglieder, die im gleichen Haus in Werder wohnen, bleiben vom Erreger verschont.

Bei Heinz Köhne und seiner Schwiegertochter löst das Coronavirus nur vergleichsweise leichte Symptome aus. „Ähnlich wie eine Grippe“, sagen sie. Umso heftiger trifft es Brigitte. „Sie wurde immer kurzatmiger.“

Schließlich ruft ihre Ärztin den Rettungswagen. Der Notarzt stellt einen Sauerstoffgehalt von nur noch 50 Prozent im Blut von Brigitte Köhne fest. Mit Blaulicht geht es für sie nun in die Ernst-von-Bergmann-Klinik nach Potsdam. Das ist am 28. Oktober. Nur einen Tag später versetzen Ärzte sie in ein künstliches Koma und legen sie an die Beatmungsmaschine. Es ist bitterernst geworden.

Verlegung in Narkose

Am 17. November liegt Brigitte Köhne immer noch im Koma und die Ärzte entscheiden sich für eine Verlegung in die Klinik nach Bad Belzig. Hier arbeitet die Lungenspezialistin Simone Rosseau. „Da waren wir alle voller Hoffnung“, berichtet Edna Köhne. Dass nun ein langer, schwerer Kampf, ein wochenlanges Bangen und immer wieder Abwarten beginnen, das kann sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.

„In Narkose wurde Frau Köhne hierher gebracht“, berichtet die Chefärztin Simone Rosseau. „Am 20. November ging es dann wieder los mit dem Fieber.“ Die Werte waren schlecht, die waren kaum noch da, sagt die Ärztin. Schließlich habe sie in der Charité um einen Platz für ihre Patientin gebeten, doch die dortige Intensivstation sei voll gewesen und die Berliner Klinik hätte abgelehnt. „Da mussten wir uns etwas einfallen lassen.“

Kein Medikament gegen Covid-19

Das ist bei einem Virus, gegen das es noch kein Medikament gibt, fast ein Ding der Unmöglichkeit. „Wir haben es mit Kortison versucht“, erklärt Simone Rosseau. Und das habe bei Brigitte Köhne gut angeschlagen. Dann sei es der Patientin wieder besser gegangen. „Und am 10. Dezember gab es einen gewaltigen Rückschlag“, sagt sie. „Wie eine Neuinfizierung.“

Doch sie habe immer diesen Überlebenswillen ihrer Patientin gespürt, sagt die Intensivmedizinerin. „Sie haben diesen Lebensmut, diese Lebensfreude vermittelt, wir konnten nicht loslassen“, sagt sie auch an die Familie gewandt.

Angelo Kelly hat einen Gruß an Brigitte Köhne (80) geschrieben. Sie hat Covid-19 überlebt. Quelle: Hermann M. Schröder

Diese stand oft bei ihrer Mutter, Ehefrau und Oma vor dem Fenster und hat bei eisiger Kälte ausgeharrt, nur um ihr nahe zu sein. „Ich bin sicher, im Herzen hat sie das gespürt“, sagt Heinz Köhne gerührt. Bis zu sieben Mal am Tag haben er und seine Schwiegertochter im Krankenhaus angerufen. „Ich hatte immer das Gefühl, gut aufgehoben zu sein“, berichtet Eda Köhne.

Eine besondere Kraft gegeben hat Brigitte Köhne später auch ein handgeschriebener Gruß von Angelo Kelly, dem Musiker, den sie sehr verehrt. „Ich mag seine Musik schon lange.“

Nach dem Erwachen aus dem Koma am 19. Dezember, brauchte sie lange, bis sie wieder sprechen konnte. „Das Gehirn muss alles neu lernen“, erklärt Simone Rosseau. „Atmen, Sprechen, Gehen.“

Ein „Hallo“, war das erste Telefonat

Das erste Telefonat konnte Brigitte Köhne dann am 23. Dezember führen. „Sie hat Hallo gesagt“, berichtet ihre Schwiegertochter. Was folgte, waren Wochen der Behandlung, des Laufenlernens und der langsamen Rückkehr ins Leben. Am 25. Februar schließlich durfte Brigitte Köhne das Krankenhaus verlassen. „Zur Reha in Heringsdorf.“

Am 17. März dieses Jahres war es dann schließlich soweit. „Als ich nach Hause kam, haben alle geklatscht“, schildert Brigitte Köhne gerührt ihre Heimkehr. „Die Wohnung war mit Ballons geschmückt und auf dem Tisch lagen 39 Karten von Freunden und Bekannten.“

Zum Schlafen eine Atemmaske

Doch Covid-19 ist für Brigitte Köhne noch nicht vorbei. Bis heute leidet sie unter den Folgen ihrer langen Krankheit und muss zum Schlafen eine Atemmaske tragen. Mit jedem Tag aber, den sie zu Hause in Werder bei ihrer Familie sein darf, kämpft sie sich ein Stück weiter in ihr Leben zurück. Mit ihrem eisernen Willen und gemeinsam mit ihren Lieben.

Wenn man so etwas durchmacht wie Brigitte Köhne und ihre Familie, kann man da noch etwas übrig haben für Corona-Leugner und Demonstranten gegen die Abwehrmaßnahmen? „Nein, ich habe dafür gar kein Verständnis“, sagt die Genesene und schüttelt heftig den Kopf. „Man sieht doch jeden Tag im Fernsehen, wie viele Menschen auf der Welt an Corona erkrankt sind.“

Von Hermann M. Schröder