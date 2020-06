Bad Belzig

Eigentlich wollten die evangelisch-lutherischen Christen am Sonntag, 7. Juni, den Kreiskirchentag in Brandenburg an der Havel feiern. Weil dieses großes Treffen wegen der Corona-Pandemie ausfällt, gibt es einen besonderen Ersatz – den Kanzeltausch.

Die Pastoren predigen am Sonntag in Kirchen der Nachbargemeinden: Oliver Notzke aus Golzow in Brück (10.30 Uhr) mit Übertragung; Matthias Stephan aus Rädigke in Krahne 10 Uhr; Stephan Schönfeld aus Wiesenburg in Rädigke 10 Uhr; Dorothea Sitzler-Osing aus Lütte in Bad Belzig (10 Uhr) und Christiane Moldenhauer aus Bad Belzig in der Dippmannsdorfer Kirche um 11 Uhr.

Anzeige

Helmut Kautz steigt um 10.30 Uhr in Reetz auf die Kanzel. Bei diesem Gottesdienst gibt es ein coronagerechtes Abendmahl. Für den Brücker Pfarrer ist es die Rückkehr zu den Wurzeln. Denn in dem 500-Einwohner-Dorf war sein Vater Jürgen als Pfarrer in der Wendezeit tätig.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ