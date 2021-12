Deshalb bleibt die Stein-Therme in Bad Belzig zwei Tage geschlossen

Bad Belzig

Für zwei Tage ist kein Besuch in der Stein-Therme Bad Belzig möglich. Die Schließung am Mittwoch und Donnerstag erfolgte kurzfristig. Es wird ein neues Blockheizkraftwerk eingebaut.

Ursprünglich hätte das Vorhaben während der Revisionszeit im Sommer stattfinden sollen. Nun musste die Realisierung ans Jahresende rücken. „Die Gründe lagen zum einen in der coronabedingt schon vorgezogenen Wartungsphase, die aber wenig zeitlichen Spielraum erlaubte und zum anderen in der begrenzten Verfügbarkeit der Fachfirmen“, teilt das städtische Unternehmen mit. Nach ersten Vorbereitungen und anschließender Ausschreibung sollten die Bauarbeiten bis Ende 2021 abgeschlossen werden.

Technik ist acht Jahre alt

Die Inbetriebnahme ist unabhängig von zeitlichen Verzögerungen für Anfang nächsten Jahres avisiert. „Das ist uns vor allem im Hinblick auf die Energiepreisentwicklung sehr wichtig“, unterstreicht Ina Fink, Geschäftsführerin der Kurgesellschaft. 2013 waren zuletzt die zwei gleichgroßen Blockheizkraftwerke der Stein-Therme erneuert worden. Seit der Zeit gibt es Möglichkeiten zur energetischen und ökonomischen Optimierung.

Kurzfristig geliefert: Geschäftsführerin Ina Fink lässt ein neues Blockheizkraftwerk in der Stein-Therme Bad Belzig einbauen. Quelle: Michaela Weiss

Der Wärmebedarf schwankt saisonal bedingt. Das gilt für die Stein-Therme wie für die Häuser der Kurparksiedlung, die ebenfalls aus dem Keller der Einrichtung versorgt werden.

Optimale Versorgung im Sommer

Mit dem neuen kleineren Modul (50 Kilowatt elektrische Leistung) sowie dem gleichzeitig vorgenommenen Umbau der Bestandshydraulik der BHKWs und Kessel ist eine bessere Auslastung der Gesamtanlage, vor allem auch im Sommer gewährleistet, heißt es von den Haustechnikern. Die Energieerzeugung und -versorgung bringt also im besten Fall Einsparpotenzial mit sich durch den reduzierten Strombezug und die Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung. Zuvor muss investiert werden.

Derweil finden hinter den Kulissen - fast ohne dass der Aufenthalt der Gäste in der Badewelt gestört wird – bereits seit November die Bauarbeiten am noch separaten Versorgungssystem des Thermalbades statt. Um die Fertigstellung möglichst schnell realisieren zu können, wurden sie so getaktet, dass die meisten Arbeiten im laufenden Betrieb zu erledigen sind und es nur die notwendigsten Einschränkungen geben muss. „Es ist quasi eine Operation am offenen Herzen“, so Ina Fink.

Freitag als Puffer geplant

Für die Umschlüsse, mit denen das BHKW ins Gesamtnetz eingebunden wird, wird nun die Schließzeit am Mittwoch und Donnerstag nötig, nachdem klar war, dass es in absehbarer Zeit keine coronabedingte Schließzeit geben wird, die dafür genutzt werden kann.

„Die Teilnehmer an den Kursen wurden vorab informiert“, erklärt Sprecherin Michaela Weiß. Außerdem wurde bereits digital auf die Einschränkungen in der Woche hingewiesen. Als Reserve steht der Freitag noch in Rede. Ob er gebraucht wird, kann am Donnerstagmittag entschieden werden.

Die Handwerker sind gerade in der Stein-Therme Bad Belzig gut beschäftigt. Quelle: Michaela Weiss

Die Corona-Teststelle bleibt weiterhin täglich von 9.30 bis 11 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr in Betrieb. Therapien und Kurse (im Trockenen) sowie Wellnessanwendungen werden ebenfalls wahrgenommen. Telefonisch steht das Team zwischen 10 und 14 Uhr zur Verfügung.

