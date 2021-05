Deshalb gibt es an der Dahnsdorfer Tankstelle nur noch Sprit

Dahnsdorf

Das Stelldichein auf einen Kaffee zum Frühstück am Tank-Treff in Dahnsdorf ist Geschichte. Für frische Brötchen und Zeitung am Wochenende müssen die Einheimischen nun ebenfalls einen weiteren Weg als in die Belziger Straße in Kauf nehmen. Denn seit 1. Mai ist der Shop an der Zapfstation der Hoyer-GmbH außer Dienst.

Brötchen und mehr gibt es jetzt am Autohof Niemegk: Gudrun Meltendorf sorgt in der Küche für frische Snacks. Quelle: René Gaffron

Tanken bleibt nach wie vor möglich. Die Kunden müssen dazu erst am Automaten die gewünschte Spritart und -menge auswählen und bezahlen. Dann können sie den Kraftstoff auffüllen. Dieses Angebot war bislang nachts unterbreitet worden. Diese Offerte wird vorerst unbefristet aufrecht erhalten.

Autohändler bedauert Schließung

„Das klappt eigentlich ganz gut“, bestätigt Thomas Heinrich. Der Geschäftsführer des ansässigen Autohauses ist treuer Kunde und trotzdem enttäuscht. So bedauert er die Entscheidung des in Visselhoevede (bei Bremen) ansässigen Unternehmens.

Kaum noch Betrieb an der alten B 102: Hoyer hat Bistro, Shop und Waschstraße an der Tankstelle Dahnsdorf dicht gemacht. Quelle: René Gaffron

„In unserem 340-Einwohner-Dorf, wo der Konsum und der Gasthof schon lange geschlossen haben, war die Tankstelle für viele Leute eine fester Anlaufpunkt“, schildert er. Mithin haben nicht wenige Handwerker oder Vertriebler aus nah und fern gern einen Stopp auf ihren Touren dort eingelegt.

Schaufenster schon dicht

Bleibt abzuwarten, ob sie den Weg zum größeren Autohof in Niemegk finden. Das wurde zunächst noch im Schaufenster empfohlen. Manch überraschter Autofahrer – von der leuchtenden Benzinpreis-Tafel gelockt – drückt dieser Tage noch vergeblich die Klinke. Inzwischen findet sich dort nur noch die Bedienungsanleitung für den Automaten.

Der Hinweis im Schaufenster ist bereits historisch, weil es schon verkleidet wurde. Quelle: René Gaffron

Dass der Tankstelle an der alten B 102 früher oder später das Aus droht, wird spätestens seit 2011 befürchtet. Seinerzeit war die Umgehungsstraße eröffnet worden. Folgerichtig machten viele Kraftfahrer seither buchstäblich einen großen Bogen um den Stopp. Im Jahr darauf folgte daher eine Ausschreibung des 5000 Quadratmeter großen Geländes. Jedoch ließen sich offenbar keine Kaufinteressenten finden.

Waschstraße schon länger dicht

„Ausdrücklich schließen wir nicht die Tankstelle“, betont deshalb Thomas Hartmann als Sprecher des Kraftstoff- und Heizöl-Großhändlers. Vielmehr würden die Dienstleistungen ab sofort am fünf Kilometer entfernten Standort zusammengefasst. Das meint nicht zuletzt die Waschstraße. Die Anlage war in Dahnsdorf bereits seit mindestens einem halben Jahr außer Betrieb. Die Investition wäre mit rund 200.000 Euro zu Buche geschlagen, heißt es.

Noch ist der Autohof Niemegk eine Baustelle. Stationsleiterin Steffi Schüler legt Lektüre nach. Quelle: René Gaffron

Statt dessen wird nun Geld für den Ausbau des Autohofes Niemegk ausgegeben, bestätigt Thomas Hartmann. Dort werden demnach Gastronomie sowie Sanitärräume überholt. Der fast immer ausgelastete Trucker-Parkplatz unweit von Industriegebiet und A 9 sichert hier stete Nachfrage.

Personal nicht entlassen

„Insofern wurde niemand entlassen. Sondern die drei Kolleginnen aus Dahnsdorf sind ins Team der größeren Schwester-Station integriert worden. Es umfasst jetzt neun Mitarbeiter“, bestätigt Thomas Hartmann. Die flexiblere Vertretung im Urlaubs- und Krankheitsfall sei unter einem Dach eher gegeben als an zwei Stationen, lautet die Begründung.

Der Autohof Niemegk wird ausgebaut. Das Personal aus Dahnsdorf wird integriert. Quelle: René Gaffron

Keinen negativen Einfluss auf die Entwicklung hier wie da, hat die Covid-19-Pandemie. Da Tankstellen – auch bei der Lebensmittelversorgung mit ihren außer-Haus-Angeboten – nicht stillgelegt werden mussten, stellten sich deswegen keine Probleme ein, heißt es von der Hoyer-GmbH, die deutschlandweit etwa 200 Tankstellen betreibt. Diese werden nur in der deutlich kleineren Raststätten-Sparte im Norden registriert.

Von René Gaffron