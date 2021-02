Deshalb gilt jetzt Tempo 30 am Ortsrand von Schwanebeck 

Schwanebeck

Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Denn neuerdings fordert ein Schild am nördlichen Ortsrand von Schwanebeck die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf der B 102. Dort dürfen Kraftfahrer nicht mehr 50, sondern nur noch 30 Kilometer je Stunde auf dem Tacho haben. Das hat die Verkehrsunfallkommission des Landkreises Potsdam-Mittelmark veranlasst.

Im Hohen Fläming ist es die einzige Änderung, die sie 2020 auf den Weg zu bringen hatte. Darauf hat die Expertenrunde in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Anzeige

Peugeot-Fahrerin verletzt

Eine Peugeot-Fahrerin, die am 27. September 2019 dort verunglückt ist, wird die potenzielle Gefahr bestätigen und das Tempo-Limit begrüßen. Auf regennasser Fahrbahn hatte sie nahe der Einmündung zur Straße Am Gesundbrunnen die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Er kam von der Piste ab und prallte noch gegen einen Baum. Die 31-Jährige am Steuer musste erst einmal ins Krankenhaus gebracht werden.

Gleich hinter dem Ortseingang wird nun Tempo 30 per Schild gefordert. Die Kurve mit Insel in der Mitte ist nicht einfach zu passieren. Quelle: René Gaffron

„Im vergangenen Jahr haben sich fünf weitere Unfälle an der Stelle ereignet. Die Fahrzeuge kamen alle von der Fahrbahn ab“, bestätigt Heike Vierke-Eichler vom Straßenverkehrsamt in Werder/Havel. Das habe die Kommission dazu verpflichtet, die Stelle genauer in Augenschein zu nehmen. Insgesamt wurden – trotz erschwerter Arbeitsbedingungen wegen der Covid-19 Pandemie – 19 gefährliche Situationen zwischen Havel und Fläming auf den Prüfstand gestellt.

Behörden, ADAC und Polizei

Drei Ecken in Saarmund, Kleinmachnow und Stahsndorf konnten demzufolge aus dem Register entlassen werden, berichtet die Fachfrau. Mit ihr sitzen Kreis- und Landesstraßenbetrieb, ADAC und Polizeidirektion West mit am Tisch. Sie betrachten „jene Knotenpunkte bzw. auf Streckenabschnitte von 200 bis 500 Metern (auf Autobahnen 1000 Meter einer Richtung), auf denen sich binnen eines Jahres fünf gleichartige Unfälle oder drei Unfälle mit Personenschaden ereignet haben oder binnen drei Jahren fünf Unfälle mit Personenschaden zu verzeichnen waren.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Solche Häufungen waren demnach nicht auf der B 2 südlich von Treuenbrietzen, nicht auf der B 102 zwischen Niemegk und Bad Belzig und auch nicht auf der L 85 rund um Brück der Fall, obwohl dort zumindest tragische Karambolagen in Erinnerung sind. Die Gefahr in Schwanebeck ist dafür nunmehr aktenkundig.

Landmaschinenhändler Karl-Heinz Rettig sieht die Tempo-30-Anordnung kritisch. Quelle: René Gaffron

„Ein Scheppern ist des öfteren zu vernehmen“, bestätigt Karl-Heinz Rettig. Der Seniorchef des Rema-Landmaschinenhandels gleich nebenan erwartet eigentlich jeden Tag, dass ein Lastwagen in die Hecke am Gelände kippt. Denn ungeachtet der neuen Beschilderung wird am Ortsrand schneller gefahren als erlaubt. „Unsere Fahrer und Lieferanten, die auf das Gelände müssen, bremsen schon ab oder fahren langsam auf die B 102“, sagt der Unternehmer.

Dorfchef für bauliche Änderung

Die lang gezogene Kurve mit der Insel in der Mitte wird für andere aber manchmal zur Herausforderung. So beobachten die Nachbarn vage Steuermanöver. „Auch ist die Straßenbreite von 3,50 Meter gewiss normgerecht, aber nicht mehr zeitgemäß“, sagt Rettig. „Als der Landesbetrieb vor Ort war, hat er die von mir geäußerten Bedenken ignoriert“, erinnert sich der 69-Jährige.

Hartmut Jänicke ist Ortsvorsteher in Schwanebeck Quelle: privat

Erhöhtes Unfallaufkommen hat auch Schwanebecks Ortsvorsteher Hartmut Jänicke registriert. „Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr waren des öfteren gefordert“, berichtet er. Der Dorfchef hegt aber ebenfalls Zweifel an der Trassenführung und will das Gespräch mit den Planern suchen. „Wenn der gerade noch verschobene Ausbau der Fredersdorfer Kreuzung in Angriff genommen wird, bietet sich vielleicht Gelegenheit für eine Korrektur“, hofft er

Von René Gaffron