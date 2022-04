Borkwalde/Fichtenwalde

Der Deutsche Baumkönig Nikolaus Fröhlich besucht die Region und wird im Tempelwald zwischen Borkwalde und Fichtenwalde am 30. April den Baum des Jahres pflanzen. Dieses Jahr trägt diesen Titel die Rotbuche. Eine junge Rotbuche wird der Baumkönig in dem Wald am Siebenbrüderweg gegen 10 Uhr in die Erde setzen. Der etwa 80 Hektar große Wald dort gehört Karl Tempel, der sich mit seiner Art des Waldumbaus in der Region einen Namen gemacht hat.

Der Deutsche Baumkönig wird von der Stiftung bestimmt, die auch den Baum des Jahres kürt. Es ist das erste Mal, dass einem Mann die Krone aufgesetzt wurde.

Vorher waren es Baumköniginnen

Vorher waren es Baumköniginnen, die die Werbetrommel für den jeweiligen Baum des Jahres rührten und nach außen repräsentierten. Seit drei Jahren können sich auch Männer um die Königswürde bei der Baum-des-Jahres-Stiftung bewerben. Nikolaus Fröhlich, der erste Deutsche Baumkönig, stammt aus dem Ostallgäu und trug beziehungsweise trägt die Krone in den Jahren 2021 und 2022.

Von Jens Steglich