Dichter Peter Huchel musste im Krieg feindliche Flugzeuge aufspüren

Der Heimatkalender für Potsdam-Mittelmark 2021, herausgegeben von der Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark, hat 152 Seiten und kostet 9,90 Euro. Aus allen Ecken des Landkreises finden sich Beiträge zur lokalen oder regionalen Geschichte.

In Brandenburg an der Havel gibt es den Kalender in der Wichern-Buchhandlung in der Ritterstraße, bei Foto-Rohr am Nikolaiplatz und im Archäologischen Landesmuseum.

Im Hohen Fläming ist das Buch zu haben in Bad Belzig (Buchhandlung Ritter, Museum auf der Burg, Tourist-Information), in Wiesenburg ( Post, Touristinfo im Turm), in Rädigke (Gasthof Moritz), in Garrey (Pension Zum Weißen Raben), in Treuenbrietzen ( Post) und in Görzke (Touristinfo Handwerkerhof).

Darüber hinaus in Reckahn (Rochow-Museum), in Lehnin (Tourist-Info), in Rädel ( Bäckerei Kirstein), in Jeserig/ Havel ( Bäckerei Seeger), in Götz ( Bäckerei Fischer), in Groß Kreutz ( Post) und in Glindow ( Post).

Man kann den Heimatkalender auch portofrei bei Chris Rappaport in Deetz bestellen: rappaport@freenet.de oder 033207/52480.