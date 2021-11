Bad Belzig

1899 wurde die Belziger Molkereigenossenschaft gegründet. 15 Bauern fanden damals zusammen, griffen den Genossenschaftsgedanken auf und warben ihre Berufskollegen, ebenfalls Mitglieder der Genossenschaft zu werden. Schon im Jahr darauf konnte die neu erbaute, für damalige Zeiten hochmoderne Belziger Molkerei in Betrieb genommen werden.

Fortan war keimfreie Vollmilch, Rahm und Magermilch aber auch Butter im Straßenverkauf, über eine direkte Lieferung ins Haus und in Niederlagen erhältlich. 1903 waren schon 281 Landwirte aus Belzig und den umliegenden Orten Schwanebeck, Preußnitz, Kuhlowitz, Lübnitz, Borne, Bergholz, Hagelberg, Glien, Fredersdorf, Weitzgrund und Lüsse der Genossenschaft beigetreten. Sie lieferten in jenem Jahr 2.907.303 Kilogramm Vollmilch ein.

Das Statut der Belziger Molkereigenossenschaft war 1902 Blaupause bei der Gründung der Brücker Molkereigenossenschaft. Auch der Molkereineubau in Brück orientierte sich am Gebäude der Belziger Molkerei. Quelle: Sammlung Geschichtswerkstatt Belzig

Zwischen 1947 und 1949 wurde die Molkerei ausgebaut und vergrößert, um Platz für ein Milchtanklager mit einem 10.000-Liter-Tank zu schaffen und ein neues Butterfass aufstellen zu können. Große Probleme bereiteten damals die Tbc-kranken Kühe. Der Genuss der rohen Milch von infizierten Tieren barg die Gefahr, dass sich die Rindertuberkulose auf den Menschen überträgt. Deshalb war es wichtig, die Milch zu pasteurisieren, sie auf 85 Grad Celsius zu erhitzen.

Tbc – die große Gefahr

In den Lebenserinnerungen von Heinz Spiekermann, der 1947 in der Belziger Molkerei als Molkereifacharbeiter angestellt wurde, heißt es, dass die Geräte noch bis 1950 mit der alten Dampfmaschine aus den Anfangsjahren über Transmissionsriemen angetrieben wurden. „Das Problem dabei war, dass in der Nachkriegszeit die Kohle sehr schlecht war und dadurch nicht genug Druck im Kessel erzeugt werden konnte. Notwendig waren 10 atü zum Antreiben der Dampfmaschine. 1950 ging sie kaputt, und es wurde auf Strom umgestellt.“

Ein Mix aus Ziegen- und Kuhmilch

Anfangs mit Pferdewagen, später mit Traktoren und Anhängern, wurde die Milch angefahren. Immer dienstags war in der Belziger Molkerei Buttertag, an dem jeweils 300 bis 400 Kilogramm Butter und im Anschluss Quark produziert wurden. Milchannahme war jeweils von 6 bis 11 Uhr. Es gab aber auch Zeiten, da wurden zusätzlich bis zu 1000 Liter Ziegenmilch täglich angeliefert, die unter die Kuhmilch gemischt wurde. Die Menschen hielten sich damals noch Ziegen, um mit den Tieren die Straßenränder abzuweiden – als Nebenerwerb. Die Ziegenmilch wurde jeweils getrennt von der Kuhmilch, morgens schon zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr, angenommen.

Die Aufnahme entstand aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Molkerei Belzig. Quelle: Sammlung Geschichtswerkstatt Belzig

Ab 1970 wurden die einzelnen Molkereien zusammengelegt und die Produktion spezialisiert. Bis dahin wurde in Belzig noch die gesamte Produktpalette einer Molkerei mit Butter, Quark usw. produziert. Danach wurden nicht mehr alle Molkereiprodukte in jeder Molkerei hergestellt. So wurde zum Beispiel von 1970 bis 1975 in Belzig die Milch in Flaschen abgefüllt, die zuvor in Görzke dafür vorbereitet wurde.

1975 wurde die Belziger Molkerei zu einer Käserei umgebaut, in der unter anderem die Käse „Belneuve“ und „Neufchateler“ produziert wurden, die den Betrieb weithin bekannt machten. Verkauft wurden beide Produkte vorwiegend in „Delikat-Läden“. Der „Belneuve“ wurde in den 1980er Jahren auf der „Agra“ – der Landwirtschaftsausstellung der DDR in Leipzig/Markkleeberg – sogar mit einer Goldmedaille geadelt.

Die Belziger Molkerei vor dem Aus

Nach der Wende wurde der Versuch einer Neuorientierung gestartet. Doch vergeblich. Die Produkte der Molkerei waren nicht mehr gewollt, so ab 31. Dezember 1990 keine Milch mehr angenommen wurde. Harald Lübbe, der 1985 als Direktor die Molkerei übernahm, erinnert sich: „Wir waren einer der ersten Betriebe, in dem Kurzarbeit angeordnet wurde und in dem Entlassungen erfolgten.“ Nach dem Ende der Molkerei richtete sich ein Autohaus in der Immobilie ein. Jetzt wird der Abriss angestrebt, sollen auf dem Areal Mehrfamilienhäuser entstehen.

Von Bärbel Kraemer