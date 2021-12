Schwanebeck

Liebe auf den ersten Blick ist’s nicht zwischen Spiewoks und dem alten Konsum. „Der sah potthässlich aus“, sagt Siegfried Spiewok lachend, wenn er an die erste Begegnung mit dem Haus zurückdenkt.

Gemeinsam mit seiner Frau Pia hat der 77-Jährige in einem dicken blauen Fotoalbum den Umbau des Gebäudes festgehalten. 21 Jahre lebt das Paar nun schon in Schwanebeck – und hat den Umzug nicht eine Minute bereut.

Zur Galerie Der neu gestaltete Spielplatz, das Dorfgemeinschaftshaus und der Festplatz sollen künftig zum Zentrum des Dorflebens in Schwanebeck werden. Wer durchs Dorf spaziert sollte zudem einen Blick auf die altehrwürdige Kirche werfen.

„Wir haben hier regelmäßig meine Schwiegermutter besucht und zudem reifte der Wunsch, aus der Stadt wegzuziehen“, erzählt die ehemalige Berlinerin. „Der Konsum stand leer, er überzeugte mit seiner zentralen Lage und dem Platz, den wir in alle Richtungen haben.“

Und so bekommt Schwanebeck schließlich den Zuschlag, wenngleich sich die Spiewoks damit im wahrsten Sinne des Wortes jede Menge Arbeit ins Haus holen. „Der Konsum stand bestimmt zehn Jahre leer, den wollte keiner haben“, sagt Siegfried Spiewok.

Sehr freundlich aufgenommen

Dazu kommt, dass das Paar fortan einen Arbeitsweg von rund 100 Kilometern nach Berlin zurücklegen muss. „Aber oftmals haben wir von hier genauso lange zur Arbeit gebraucht wie innerhalb der Stadt“, sagen die beiden, die bis zu diesem Zeitpunkt in Berlin-Wedding gewohnt haben. „Und dafür hatten wir hier dann die Entspannung. Denn Berlin ist immer lauter und unruhiger geworden.“

Der Umbau beginnt im Jahr 2000 – und als die Neuen seien sie gleich sehr freundlich aufgenommen worden. „Die Nachbarn haben uns immer Essen zur Baustelle gebracht, wenn sie gesehen haben, dass wir hier arbeiten“, erinnert sich Pia Spiewok.

Familie Spiewok hat in Schwanebeck den alten Konsum umgebaut. Vom Wintergarten, der zum hinteren Garten rausgeht, kann man wunderbar die Natur beobachten. Quelle: Josephine Mühln

Nach etwa einem Jahr konnte das Paar dann einziehen. „Auf nacktem Beton“, sagt Siegfried Spiewok schmunzelnd. Fünf Jahre später wurde auch das Dachgeschoss noch ausgebaut, obwohl das eigentlich nicht geplant war. „Heute sind wir froh, dass wir den Platz haben“, sagt das Paar.

Zum Beispiel für die Instrumente des Hausherrn. Ein Schlagzeug ist darunter und eine Posaune, für die der 77-Jährige extra bis nach Nürnberg gefahren ist. Vor drei Jahren hat er dann außerdem noch damit begonnen, Bariton zu lernen.

Jüngere Generation ist aktiv

Von der Bundesstraße 102, die sich durch Schwanebeck zieht, würden sie nicht so viel mitbekommen. „Das Haus liegt tiefer, wir hören fast nichts“, sagt Siegfried Spiewok. „Außer mal die Motorräder, wenn Saison ist. Aber nach unseren Erfahrungen in Berlin haben wir schalldichte Fenster eingebaut – und waren nicht darauf vorbereitet, dass es wirklich so ruhig hier ist.“

Seit ihrem Umzug habe sich im Dorf viel verändert. „Inzwischen ist die jüngere Generation der 20- bis 30-Jährigen sehr aktiv“, sagt Pia Spiewok. Die 67-Jährige hat aufgelistet, was sich in der Vergangenheit in Schwanebeck alles so getan hat.

Vor 642 Jahren erstmals erwähnt In Schwanebeck leben – Stand 1. Januar 2021 – 270 Einwohner. Es wurde am 26. Oktober 2003 nach Bad Belzig eingemeindet. Die erste schriftliche Erwähnung findet das Dorf 1379 als Swanebeke, also Schwanenbach. Der Belziger/Fredersdorfer Bach prägt auch heute noch das Bild des Ortes. Eine 1692 entdeckte eisenhaltige und eine 1715 gefundene mit Schwefel versetzte Solequelle sorgten einst für den Status Kurort. Die Schwanebecker Feuerwehrfrauen haben 2011 in Lübbenau den Landesmeistertitel gewonnen. 2017 sind sie außerdem Vize-Landesmeister geworden. Die mittelalterliche Feldsteinkirche Schwanebeck aus dem 14. Jahrhundert mit Fachwerk-Dachturm hat im Inneren zwei Figuren weiblicher Heiliger aus der Zeit um 1430/40 bewahrt. Ihr Innenraum ist in der Vergangenheit bereits restauriert und teilsaniert worden.

Dazu gehört zum Beispiel die Neugestaltung des Spielplatzes hinter dem Dorfgemeinschaftshaus sowie die Renovierung im Inneren des Gebäudes. Außerdem gemeinsame Arbeitseinsätze, bei denen sich viele Einwohner engagieren.

„Das ist wegen Corona natürlich alles etwas ausgebremst worden – aber man merkt, dass die jungen Leute die Gemeinschaft zusammenführen wollen und das ist eine tolle Sache“, sagt Pia Spiewok, die in Baden-Württemberg aufgewachsen ist.

Baumpflanzprojekt für Neugeborene

Zuletzt habe sie an einem Herbst-Bastelabend im Dorfgemeinschaftshaus teilgenommen. „Wir waren etwa 20 Leute und das Schöne ist, dass man sich bei solchen Zusammenkünften auf einer anderen Ebene kennenlernen kann.“

Für die Zukunft wünschen sich die Spiewoks, dass vielleicht noch ein Baumpflanzprojekt für Neugeborene umgesetzt wird – Pläne dafür habe es bereits gegeben. Und dass mehr Farbe ins Dorf kommt, zum Beispiel mit Blumen.

„Man hat manchmal schon das Gefühl, dass Dörfer wie Schwanebeck hinten runterfallen“, sagt Siegfried Spiewok. „Es braucht Leute, die aktiv auf die Stadt zugehen und etwas einfordern. Aber ich glaube, da tut sich jetzt was.“

Daran ist nicht zuletzt Hartmut Jänicke gelegen. Der 61-Jährige ist seit der Kommunalwahl 2019 neuer Ortsvorsteher des Dorfes – und gehört, wie die Spiewoks, zu den Zugezogenen.

Hartmut Jänicke ist seit 2019 der Ortsvorsteher von Schwanebeck. Quelle: Josephine Mühln

„Ich bin Ende 2010, Anfang 2011 hergekommen, aber hatte wegen meines Hobbys als Jäger schon seit Mitte der 80er-Jahre Kontakt zu Schwanebeck“, erzählt Hartmut Jänicke. Er stammt aus Bad Belzig und ist nach Stationen in Stendal und Magdeburg zurückgekommen.

„Ich fand schon immer die Dorffeste hier toll, die sind mir im Gedächtnis geblieben – wenngleich das weniger wurde, als ich hergezogen bin“, sagt er. Das sei ein Grund für seine Kandidatur gewesen: Der Wunsch, wieder mehr auf die Beine zu stellen.

Seit 2017 sei darauf hingewirkt worden, das Dorf wieder zu beleben, sagt Hartmut Jänicke. Unter anderem mit der 325-Jahrfeier, zu deren Anlass auch ein Gedenkstein für die einstige Heilquelle Schwanebecks enthüllt wurde, die den Ort zu einem vielbesuchten Kurbad machte. Am Gesundbrunnen seien vor allem Magenbeschwerden, Arthritis, Gicht, Hüft- und Lendenschmerz gemildert worden, heißt es.

„Mit Corona sind natürlich sämtliche Aktivitäten des Dorflebens zum Erliegen gekommen – zum Leidwesen aller“, sagt Jänicke. Er nennt Schwanebeck „ein schönes, kleines Dörfchen“. Aber er gibt auch zu, dass der Zusammenhalt der Gemeinschaft noch ausbaufähig sei.

Neue Küche im DGH

„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir zwischenmenschliche Probleme überwinden und aus dem, was da ist, das Bestmögliche rausholen. Dass wir unsere Kräfte zum Wohl des Dorfes bündeln“, mahnt er.

So wie beim Dorfgemeinschaftshaus. Das hat mit finanzieller Unterstützung der Stadt Bad Belzig und LAG-Fördermitteln eine neue Küche bekommen. Darin könnten künftig zum Beispiel Kochaktionen mit dem im vergangenen Jahr gegründeten Dorf- und Kulturverein Einzug halten.

Feuerwehrsport Deutsche Meisterschaft in Rostock. Michelle Wüstenhagen (vorn) aus Schwanebeck startet zum Hakenleiterklettern. Quelle: Frank Schmoll

Auch frisch gemalerte Wände, einen neuen Boden und neue Beleuchtung hat das Dorfgemeinschaftshaus bekommen – die Arbeiten wurden im ersten Quartal dieses Jahres abgeschlossen. „Und wir sind noch nicht fertig“, sagt Hartmut Jänicke. „Neue Möbel sollen ebenfalls kommen.“

Der Plan: Das Haus soll ein Raum für alle werden, das Zentrum des Dorflebens – zusammen mit dem Spielplatz und dem Festplatz. Private Feiern sollen hier ebenso möglich sein wie Vereinsaktivitäten oder Veranstaltungen der Kirche.

Zweiter Verein gegründet

Woran man in Schwanebeck übrigens auch nicht vorbeikommt, ist der Feuerwehrsport. „Der prägt unseren Ort“, weiß der Ortsvorsteher. „Der Feuerwehrverein hat gut 100 Mitglieder, wir haben schon viele Pokale geholt.“

So ein aktiver Verein sei zwar einerseits toll, berge andererseits aber auch die Gefahr, andere Aktivitäten zu vernachlässigen. „Deshalb wollte ich die Gründung eines weiteren Vereins unterstützen, um das Dorfleben breiter aufzustellen – damit sich hier jeder wiederfindet, wenn er oder sie möchte“, sagt Jänicke.

Beschränkte Ressourcen

Er versuche, an jeder Stadtverordnetenversammlung in Bad Belzig teilzunehmen und sei zudem mindestens einmal pro Woche in der Verwaltung. „Um den Kontakt zu halten“, wie der Vertriebsingenieur sagt. „Man darf nicht nur die Hand aufhalten, sondern muss sich auch mit einbringen.“

Hartmut Jänicke glaubt schon, dass die Dörfer gesehen werden. „Aber man darf auch nicht vergessen, dass Schwanebeck nur einer von 14 Ortsteilen ist – und jeder möchte, dass in seinem Dorf was gemacht wird.“ Mit den beschränkten Ressourcen müsse man im Zweifel eben kleinere Brötchen backen.

Der Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus ist auf Initiative einiger engagierter Dorfbewohner neu hergerichtet worden. Quelle: Josephine Mühln

Einen Bäcker, den gibt es im Ort allerdings ebenso wenig wie einen Konsum, eine Kita oder eine Gaststätte. „Was wir aber haben, ist eine super Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr“, sagt Hartmut Jänicke. „Mit enger Taktung in Richtung Brandenburg und auch Potsdam – ein klarer Vorteil der Bundesstraße.“

Ortsbeirat und Vereine arbeiten derzeit gemeinsam an einem Dorfentwicklungskonzept. Wo will Schwanebeck in zehn bis 20 Jahren stehen, wie will es sich entwickeln? „Wir wollen zum Beispiel schauen, ob es noch Möglichkeiten für Bauland und Wohnraum gibt“, sagt Hartmut Jänicke.

Bis Jahresende soll ein grobes Konzept stehen, 2022 soll das Ganze dann fertig werden. „Wir brauchen einen roten Faden für die Zukunft, der zeigt, wo man anpacken will – und muss.“

Von Josephine Mühln