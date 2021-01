Die Nummer gegen Einkaufskummer: So helfen die Bad Belziger Corona-Risikogruppen

Bad Belzig

Wenn sich technisches Know-how und persönliche Kontakte zu einem nützlichen Werkzeug in der Coronakrise verbinden, ist für Software-Architekt Sebastian Lierka alles bestens gelaufen. „Nichts ist schlimmer als ein Programm, das nicht zum Einsatz kommt“, sagt er. Von Premnitz aus wurde nun die Corona-Einkaufshotline für Risikogruppen im Hohen Fläming aktiviert.

Botengänge per Anruf

„Willkommen bei der Einkaufshilfe in Bad Belzig. Bitte sagen Sie uns nach dem Piepton, wie wir Ihnen helfen können und wir melden uns schnellstmöglich zurück“: Diese Ansage kann in den kommenden Wochen den Alltag der Menschen im Hohen Fläming erleichtern. Das Angebot richtet sich an Risikogruppen, die Unterstützung bei Botengängen im Alltag benötigen. Es geht darum Lebensmittel für den täglichen Bedarf besorgen oder auch mal etwas aus der Apotheke.

Anzeige

Rund vier Tage Arbeitszeit investierte Geschäftsführer Sebastian Lierka von „dotnet Services“, einem noch jungen Unternehmen, welches moderne Lösungen für Softwareentwicklung und IT-Beratung anbietet, in die Programmierung. Der Feldversuch startete bereits im März 2020 und war ursprünglich für die Region um das Milower Land gedacht. „Die Programmierung ging relativ leicht von der Hand und hat sogar Spaß gemacht“, erzählt der 34-Jährige. Nun freut sich Lierka, dass die Software in Bad Belzig zum Einsatz kommt. Ursprünglich war der Start vor Weihnachten geplant. Doch der Umzug der kleinen Firma in neue Räume und die Einrichtung der Büros vor Ort forderte einen größeren zeitlichen Tribut ein, als geplant.

Ursprünglich stammt der gelernte Fachinformatiker Lierka aus Görzke, ist später in Bad Belzig aufs Fläming-Gymnasium gegangen und hat so auch persönliche Verbindungen in den Hohen Fläming. Auch zum Initiator des Bad Belziger Hilfsprojektes, Paul Lips. Dieser zeigt sich aktuell eher enttäuscht von den Rückmeldungen auf sein Mitstreitergesuch. „Es gibt Interessenten, die Geld verdienen wollen. Ehrenamtlich ist momentan keiner bereit“, schildert Lips. Dennoch ist der heiße Draht nun ein solidarisches Angebot für jene, die die Einkaufshilfe in Anspruch nehmen wollen. Auch wenn es sich momentan auf eine Person stützt.

Software für Automobilbranche und Medizinbereich

Die Sprachnachrichten werden nach der Aufzeichnung automatisch an einen Telegram-Kanal, ein kostenloser Nachrichtendienst, der auf mobilen Endgeräten wie Smartphones läuft, gesendet. Mithilfe der hinterlassenen Kontaktdaten sollen die Anfragen schnellstmöglich beantwortet und die Erledigungen gemacht werden. Ein Anruf und Rückrufnummer genügen.

Zum alltäglichen Geschäft von Lierkas Firma mit insgesamt fünf Mitarbeitern und einem Azubi gehört zum Beispiel die Entwicklung von Abrechnungssystemen für die Automobilbranche. Dort wird mit großen Mengen an Daten und hohen Summen jongliert. Funktionalität und Datenschutz haben hier Priorität. Aktuell arbeitet das Team auch an zukunftsweisenden Projekten für den Medizinbereich, so etwa an einer Trackingsoftware für Laborproben. An spannenden Projekten mangelt es dem bald zweifachen Familienvater und seinem Team momentan nicht. Aber auch die Corona-Hotline hat das Potential, an vielen anderen Orten zum Einsatz zu kommen.

Von Natalie Preißler