Bad Belzig

Auf der Burg Eisenhardt in Bad Belzig herrscht dieser Tage Vorfreude. Zumindest draußen auf dem Hof, rund um die Freilichtbühne. Denn die Olsenbande ist zurück und bereitet alles für ihren vierten Flämingcoup vor.

Damit auch diesmal der sicher wieder mächtig gewaltige Plan der Gauner aufgeht, wird fleißig geprobt. Am 10. Juni feiert das Stück „Die Olsenbande gibt nicht auf“ Premiere.

Zur Galerie Am 10. Juni offenbart die Olsenbande auf der Freilichtbühne der Burg Eisenhardt in Bad Belzig, woran sie in den vergangenen Monaten getüftelt hat. Denn dann feiert der 4. Flämingcoup der Gauner mit dem Titel „Die Olsenbande gibt nicht auf“ Premiere.

„Wir haben unsere neue Geschichte rund um den Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden gestrickt“, verrät Regisseur Harald Richter, der wie auch in den vergangenen Jahren zusammen mit Schauspieler Frank Grünert das Drehbuch entwickelt hat.

Demnach sind bei dem Einbruch auch die sächsischen Kronjuwelen verschwunden, was aber seinerzeit nicht öffentlich geworden ist. Der Amerikaner Gerald Rudolph von der Eulenburg, sächsischer Herzog und unehelicher Nachfahre von August dem Starken, hat seine Hände mit im Spiel und die Olsenbande beauftragt, die Kronjuwelen für ihn zu besorgen.

Eine Sprengung muss her

Diese wurden im Keller des alten Schulgebäudes in der Weitzgrunder Straße in Bad Belzig vergraben – allerdings ohne das Wissen, dass das Gebäude inzwischen zum Soziokulturellen Zentrum umgebaut wurde. Als die Olsenbande also die Juwelen holen will, stellt sie fest, dass diese mehr als sicher verwahrt sind –nämlich in Beton gegossen im Keller des Hauses.

Eine Sprengung muss organisiert werden, für die es nur einen Fachmann geben kann: Dynamit Harry. „Und dann entspinnt sich ein Reigen an Geschehnissen, wie man ihn kennt und liebt bei der Olsenbande“, sagt Harald Richter lachend. Nicht zuletzt wegen des Auftritts von Dynamit Harry dürften sich die Zuschauer also auf einen besonderen und effektreichen Theaterabend freuen.

Premiere am 10. Juni „Die Olsenbande gibt nicht auf“ feiert am Donnerstag, 10. Juni, Premiere auf der Freilichtbühne der Burg Eisenhardt in Bad Belzig. Weitere Vorstellungen finden am 11., 12., 17., 18. 19., 23., 24., 25. und 26. Juni sowie am 1., 2. und 3. Juli statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Information und Kartenbestellung: Fläming-Bahnhof unter 033841/798553, jugendtheater.badbelzig@t-online.de, www.theater-belzig.de und unter 033841/94872. Alle Besucher müssen entweder geimpft, getestet oder genesen sein – und einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Der Corona-Test muss tagesaktuell sein. Zudem gilt auf dem gesamten Gelände – außer am Platz – die Maskenpflicht.

Er und Frank Grünert haben etwa vor einem Jahr damit begonnen, den Plot zu entwickeln, erzählt der Regisseur weiter. „Wir haben immer daran geglaubt, dass es was wird und die große Hoffnung gehabt, dass wir diesen Sommer auftreten können“, sagt er mit Blick auf die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie.

Die Proben haben Anfang Mai begonnen – und seien nicht ohne Herausforderungen geblieben. So habe sich beispielsweise der Olsen-Chor in den ersten Wochen nur online treffen können, um zu proben. „Und da wissen wir auch jetzt noch nicht sicher, was erlaubt sein wird“, sagt Harald Richter. „Vielleicht darf nur ein Teil des Chores auf der Bühne stehen und singen.“

Neue Gesichter im Ensemble

Zusätzliche musikalische Unterstützung bekommt das zwölfköpfige Ensemble auch in diesem Jahr wieder von der Olsen-Band. Außerdem können sich die Zuschauer auf ein paar neue Gesichter freuen. Neben dem Kontrabassisten Werner Schwachula verstärkt Jörg Jüsche als Dynamit Harry das Ensemble und Kristine Walther übernimmt neu die Rolle von Yvonne.

„Wir haben uns stets alle regelmäßig testen lassen – und machen das auch nach wie vor“, sagt Harald Richter, der seit über 20 Jahre freiberuflich als Regisseur tätig ist. „Denn natürlich spielt immer die Angst mit, dass das Virus uns doch noch einen Strich durch die Rechnung macht.“ Auf dem Gelände des Burghofs haben unter Einhaltung der Abstandsregeln rund 200 Zuschauer Platz, normalerweise wären es 500.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Freude darüber, dass es endlich wieder losgehen konnte, war und ist bei allen sehr groß“, sagt Harald Richter. „Natürlich schüttet das Glückshormone aus, ein Großteil der Kollegen und Kolleginnen konnte für lange Zeit nicht auf einer Bühne stehen. Aber uns allen blieb nichts weiter übrig, als zu hoffen – und wir wollten auf keinen Fall die Flinte ins Korn werfen.“

Finanziell gefördert wird die Produktion vom Fonds Darstellende Künste, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, den Stadtwerken Bad Belzig, der Stadt Bad Belzig und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Unterstützung bekommt das etwa 40-köpfige Team außerdem von der Rollberg-Apotheke und der Bäckerei Gericke.

Von Josephine Mühln