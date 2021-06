Die Sommerferien sind da: Was Kindern und Jugendlichen im Hohen Fläming geboten wird

Mittelmark

Ferienzeit heißt Spaß, Unterhaltung und Abenteuer. Wir geben einen kleinen Überblick über die vielfältigen Sommerferienprogramme für Klein und Groß. Unter dem Motto „Der Sommer wird bunt“ lädt zum Ferienstart das Familienzentrum in Niemegk nach vorheriger Anmeldung zum „Eis essen mit Evelyn“ am 24. Juni in Bad Belzig ein.

Über die ganzen sechs Wochen hinweg warten spannende und kreative Angebote des Niemegker Familienzentrums und reichen von „Kreativ mit Farbe, Pinsel“, Töpfern, „Gestalten mit Mosaik“, „Papier, das fetzt“ über „Outdoor und Survival“, Eselwanderung, Waldralley bis „Abenteuerspiele im Wald“.

Natur hautnah erleben

In der letzten Ferienwoche bietet Christian Senst, Schulsozialarbeiter an der Robert-Koch-Grundschule in Niemegk, eine Aktionswoche für Schulkinder an. Anmeldungen hierfür sind unter christian.senst@dw-potsdammittelmark.de bis zum 23. Juli möglich. Darüber hinaus können sich Familien über ein aufregendes Abenteuer im Wald freuen.

Die „Familientage mit Natur Hautnah Erleben“ finden am 3. und 31. Juli jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Anmeldungen unter familienzentrum.niemegk@awo-potsdam.de oder 0160-2987863 sind bis vier Tage vor den Terminen möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt und die Teilnahme für Familien kostenfrei. Weitere Informationen zu dem Sommerferienprogramm gibt es auf der Webseite der AWO Familienzentrum Niemegk.

Aus reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen

Kreative Ferien warten auf die Teilnehmer in der Zeit von 7. bis zum 11. Juli immer in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der Alten Schule in Wiesenburg. Im Rahmen des Kunst Sommers Hoher Fläming findet auch in diesem Jahr wieder dieses Angebot zum Thema Upcycling statt. Unter der Leitung von Iris Seraphin Bergner und Margit Wolfinger können Teilnehmer aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen.

80 Euro werden je Teilnehmer und pro Tag fällig. Die kompletten fünf Tage kosten 340 Euro, drei Tage 230 Euro. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen und zahlen die Hälfte. „Da es am Geld nicht scheitern soll, reden Sie bitte mit uns“, so das Angebot der Veranstalter. Weitere Informationen und Anmeldungen sind bei Iris Seraphin Bergner unter der 0173-8173011 möglich.

Glühwürmchen-Nacht

Zum Wetterforscher können die Teilnehmer am 30. Juni und 1. Juli im Naturparkzentrum Hoher Fläming werden. Dort geht man den Fragen nach, was eigentlich Wetter ist, wie Regen, Nebel und Blitzeis entstehen sowie welche Rolle die Sonne bei den Wetterphänomenen spielt. Die Teilnahme kostet pro Person 4,50 Euro. Zu einem besonderen „Sommermärchen“ lädt der Naturpark Hoher Fläming am 3. Juli ab 20 Uhr im Gutspark Cammer ein.

In der „Glühwürmchen-Nacht“ werden die Teilnehmer in den verwunschenen Park entführt und können die Magie der lauschigen Sommernacht genießen. Die Dauer beträgt zwei Stunden und die Strecke etwa 1,5 Kilometer. Treffpunkt ist am Dorfgemeinschaftshaus im Gutspark Cammer. Erwachsene zahlen 4 Euro, Kinder bis 14 Jahre zwei Euro. Hinzukommen noch die Kosten für die Verpflegung am Lagerfeuer. Anmeldungen sind bis zum 27. Juni im Naturparkzentrum Raben möglich.

Lebendige Burgführung

Es ist noch in der Entwicklung doch in der zweiten Hälfte der Sommerferien soll es auf Burg Rabenstein auch Angebote für Kinder geben, sagt Ralf Rabe. „Geplant sind Burgführungen für Kinder.“ In der Zeit von 11 bis 17 Uhr sind die Burgtore am 26. und 27. Juni wieder geöffnet. An beiden Tagen gibt es auf der Vorburg wieder mittelalterliches Bogenschießen für Jedermann.

An beiden Tagen findet ebenfalls um 11 und 13 Uhr „die lebendige Burgführung“ statt. Die Dauer beträgt etwa 60 Minuten, Erwachsene zahlen 12 Euro, Kinder 6 Euro. „Die Burgführung ist für Kinder unter sechs Jahren nicht geeignet, da sie an einigen Stellen zu aufregend sein kann“, so der Hinweis. Anmeldungen sind bei Ralf Rabe unter 0162-7767341 unter Angabe der vollständigen Adresse und Telefonnummer möglich.

Drachenfest auf Flugfeld

Das Familienzentrum Borkheide-Borkwalde lädt am 10. Juli zum Flohmarkt und Sommerfest auf dem Borkheider Flugfeld ab 14 Uhr ein. Anmeldungen sind sofort unter fz.bh-bw@stiftung-job.de möglich. Jeder Teilnehmer soll seine Tische selbst mitbringen. Und ebenfalls wichtig: Bitte einen kleinen Zettel mit dem Familiennamen auf dem Tisch befestigen.

Zeitgleich findet auf dem Flugfeld ab 14 Uhr das Sommer Drachenfest statt. „Wer möchte, kann Spiele für draußen mitbringen. Wir werden aber auch einiges für die Kinder vor Ort anbieten“, sagt Marlies Biniok vom Familienzentrum Borkheide-Borkwalde. Beteiligt an dem Projekt sind die mobile Jugendarbeit Borkheide/Borkwalde, Schulsozialarbeiterin Julia Klos und Familienzentrum Borkheide-Borkwalde von Stiftung Job sowie das Netzwerk gesunde Kinder.

Von Johanna Uminski