Heimatgeschichte - Die letzten Tage in Belzig vor dem Zweiten Weltkrieg Der Blick in die Zeitung und andere Dokumente zeigen, wie die Menschen und die Lebensverhältnisse Schritt für Schritt vorbereitet worden sind.

Junge Menschen in Uniform tanzen in Belzig am 1. Mai 1939 in den Mai hinein. Mittelmark Fläming Quelle: Sammlung Kästner