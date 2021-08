Bad Belzig

Die Suche nach einem neuen Bauamtsleiter für Bad Belzig war womöglich erfolgreich. Auf die jüngste Ausschreibung der Stadtverwaltung haben sich drei Bewerber gemeldet. Das sagte Bürgermeister Roland Leisegang am Freitag auf Anfrage der MAZ.

Roland Leisegang (parteilos) ist Bürgermeister von Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Leider sind es nicht mehr“, erklärte Leisegang. „Es sieht mau aus.“ Er werde die Interessenten jetzt zu Gesprächen einladen, um sie kennenzulernen und sich selbst ein Bild von den Menschen hinter den Bewerbungsschreiben machen zu können. Die Termine dafür seien für Anfang September avisiert. „Dazu sind dann auch die Fraktionschefs eingeladen“, sagte Leisegang.

Zu den Bewerbern wollte er sich nicht äußern. „Ich gebe im Vorfeld keinerlei Kommentare ab“, erklärte er. „Das sind Personalangelegenheiten, und ich möchte keinen der Bewerber im Vorfeld verbrennen, indem ich in der Öffentlichkeit darüber rede.“

Unklar ist deshalb, um wen es sich bei den Bewerbern handelt und ab sich mehr Männer oder Frauen für die Position interessieren. Womöglich ist ja auch ein bekanntes Gesicht aus der Kreisverwaltung dabei.

Ausgeschrieben war die Stelle des Fachbereichsleiters Stadtentwicklung und Bauen. Die Frist ist jetzt abgelaufen. Dieser Posten ist momentan gleichzeitig der des stellvertretenden Verwaltungschefs. Das kann sich allerdings demnächst ändern, denn die Stadtverordneten entscheiden laut Leisegang im kommenden Oktober neu, in welcher Reihenfolge die drei Fachbereichsleiter den Bürgermeister vertreten.

Robert Wildgrube. Quelle: Hermann M. Schröder

Der bisherige Amtsinhaber Robert Wildgrube hatte im Mai dieses Jahres überraschend gekündigt und das Rathaus zum 31. Juli verlassen. Er ist in seiner Heimatstadt Treuenbrietzen in der dortigen Verwaltung Verantwortlicher für Energie und Klimaschutz. Als Gründe für seinen plötzlichen Weggang hatte Robert Wildgrube familiäre Motive genannt.

Sein Schritt hatte Bedauern im Rathaus und den Fraktionen ausgelöst. Wildgrube hatte bisher maßgeblich die geplante Ansiedlung der privaten Reha-Klinik am Kurpark in Bad Belzig mit vorangetrieben und begleitet. Deswegen war er auch als Gast in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Montag dieser Woche in der Albert-Baur-Halle anwesend.

Bürgermeister Leisegang bittet wegen Personalengpasses um Nachsicht

Bürgermeister Leisegang bat indessen um Nachsicht für die möglichen Folgen des Personalengpasses im Rathaus. „Wir versuchen, irgendwie durch die Zeit zu kommen, bis die Stelle wieder besetzt ist, sagte er in der Stadtverordnetenversammlung. „Deshalb knirscht es das eine oder andere Mal bei Terminen. Ich bitte um Entschuldigung.“

Noch offen ist, wann die ausgeschriebene Stelle besetzt wird, vorausgesetzt, die Stadt entscheidet sich jetzt für einen der drei Bewerber. „Das hängt vor allem von dem jetzigen Vertrag des Bewerbers ab und wie schnell er an fangen kann“, erklärte Roland Leisegang am Freitag. „Wir wären glücklich über einen möglichst frühen Einstieg bei uns.“

Erste Ausschreibung für Fachbereichsleiter in Bad Belzig war erfolglos

Die erste Ausschreibung für die Stelle des Fachbereichsleiters Stadtentwicklung und Bauen im Frühsommer war erfolglos. Nicht ein Bewerber hatte sich gemeldet. Dabei ist das Angebot durchaus attraktiv. Bis zu 5367 Euro brutto kann man auf dem Sessel des Fachbereichsleiters nach Informationen aus dem Rathaus verdienen.

Bis zur regulären Neubesetzung des Fachbereichsleiterpostens hat Marco Grambow diese Aufgabe kommissarisch übernommen. Er ist auch für Natur-und Landschaftspflege zuständig.

Vize-Bürgermeister von Bad Belzig ist derzeit Roland Ernicke. Er ist der Chef des Inneren Verwaltung. Ihn vertritt wiederum Petra Tersch, die Leiterin des Bürgerservice.

Von Hermann M. Schröder