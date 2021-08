Diebe bei Tag und  Nacht im Hohen Fläming auf Tour

Bad Belzig

Die Zahl der Einbrüche in Eigenheime im Hohen Fläming ist wohl nur gefühlt hoch. Darauf lassen jedenfalls die Daten der Polizeidirektion West schließen. Dessen ungeachtet scheint Vorsicht weiterhin angezeigt, nachdem im Juli unter anderem in Bad Belzig, Dippmannsdorf, Görzke und Wiesenburg eine Reihe von Anzeigen erstattet werden musste.

„Bei uns ist seit dem letzten Einbruch nichts mehr zu holen!“, hat ein Geschädigter aus Wiesenburg auf einem in der Wohnung liegenden Zettel stehen. Dennoch hatten die Unbekannten während seiner Abwesenheit sich gewaltsam Zutritt verschafft und wohl nach Wertsachen gesucht. Der Urlaub war jäh beendet und das Ersatzfenster lässt sich ebenfalls nicht von heute auf morgen liefern.

Tatorte abseits der Autobahn

Die Frage, ob es Zusammenhänge zwischen den einzelnen Fällen gibt und sich eventuell um eine Serie handelt, lässt die Polizei wohl aus Ermittlungstaktischen Gründen unbeantwortet. Aber es deutet augenscheinlich wenig darauf hin. Mal kommen die Täter tags wie in Börnecke, mal nachts wie in Dippmannsdorf, als der Bewohner des Hauses noch vor dem Fernseher sitzend bestohlen wurde. Mal werden Laptops und Handy mitgenommen wie im Wiesenburger Ortszentrum oder der unerwartete Besuch richtet eben „nur“ Schaden an.

Wenn es um bandenmäßige Einbrüche geht, so wird spekuliert, liegen die Tatorte eigentlich eher in der Nähe der Autobahn. Allerdings sind wohl vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie die Einruchsdelikte stark zurück gegangen. Viele Familien haben daheim gearbeitet und gelernt.

Aufklärungsquote: 30 Prozent

Denn 2019 wurden im Revier Bad Belzig – zwischen Ziesar und Treuenbrietzen – noch 55 Fälle registriert. 30 Prozent davon konnten aufgeklärt werden. In Bad Belzig und Ortsteilen waren es seinerzeit allein 24.

Im vergangenen Jahr wurden lediglich 21 Fälle im Hohen Fläming zur Anzeige gebracht. Vier davon sind von den Ermittlern aufgeklärt. „Die Tendenz der erfassten Fälle für das erste Halbjahr 2021 ist identisch“, sagt Polizeisprecher Oliver Bergholz auf MAZ-Anfrage.

Immer Türen abschließen

Eigentlich lautet die Erfahrung, dass die Zahl der Einbrüche in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit ansteigt, heißt es. Mit der Operation „Luna“ soll deshalb für Schutz sensibilisiert werden. Zunächst einmal sollte zumindest darauf geachtet werden, dass Haus-, Keller- und Balkontüren sowie Fenster geschlossen sind, selbst wenn nur der Gang zum Briefkasten erledigt wird. Auch sollten Schlüssel nicht unter dem Abtreter oder im Blumenkasten deponiert werden. In mindestens zwei Fällen hatten die Diebe jüngst leichtes Spiel.

Polizei und Partner – hier der I & M -Baumarkt in Bad Belzig – beraten regelmäßig zu aktuellen Sicherheitsvorkehrungen. Quelle: Thomas Wachs

Ganzjährig bietet das Sachgebiet Prävention kostenlose Beratungstermine in den eigenen vier Wänden an. Dann können die Beamten individuell angepasste Sicherheitslösungen empfehlen.

Terminabsprache mit dem Sachgebiet Prävention der Polizei Brandenburg 03381/ 560-10 80

Von René Gaffron