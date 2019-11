Bad Belzig

Mitten am Tage sind Einbrecher am Freitag in Bad Belzig in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Am Lärchenweg hatten sie in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und circa 18.15 Uhr eine Terrassentür an der Rückseite des Gebäudes gewaltsam aufgehebelt.

Das Haus wurde von den Tätern betreten. Sie durchwühlten die Wohnräume. Zum Diebesgut lagen der Polizei noch keine Angaben vor. Die Beamten nahm eine Anzeige auf und sicherten Spuren.

Von MAZ