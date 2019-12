Bad Belzig

Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus in Bad Belzig eingebrochen und haben sich Zugang zu mehreren Kellerräumen verschafft. Dabei stahlen die Täter unter anderem Arbeitsmaterialien. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline