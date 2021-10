Bad Belzig

Dreiste Einbrecher haben in Bad Belzig im Büro einer Kirchengemeinde Beute gemacht. An der Brücker Landstraße drangen sie in die Räume der Neuapostolischen Kirchengemeinde Fläming ein. Die Täter durchwühlten das Büro auf der Suche nach Wertgegenständen. Erbeutet wurde eine nicht bekannte Summe Bargeld. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen Dienstag, 9.30 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr.

Die Täter flüchteten unerkannt. Der Einbruch wurde offenbar nicht direkt bemerkt, obwohl es in dem von der Kirchengemeinde 2018 eingeweihten Neubau auch zwei Wohnungen für Mieter gibt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und nahm eine Strafanzeige auf. Diese wird nun weiter von der Kriminalpolizei bearbeitet.

Von MAZ