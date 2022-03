Diebe in Bad Belzig stehlen Geld aus Kindertagesstätte

Bad Belzig

Die Reihe der Einbrüche in Kindertagesstätten in Bad Belzig setzt sich fort. Über das Wochenende waren Kriminelle erneut in eine Tagesstätte eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Eindringlinge eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Nach Informationen der MAZ war diesmal der Kindergarten „Tausendfüßler“ im Wohngebiet Klinkengrund das Ziel der Diebe. Betroffen waren in der zurückliegenden Zeit auch schon mehrfach die Tagesstätte „Lindenzwerge“ sowie die Kita am Weitzgrunder Weg.

Der dreiste Einbruch im Klinkengrund ereignete sich nach Angaben von Birgit Westpfahl vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg in der Zeit zwischen Freitag, 25. Februar, 17 Uhr, und Montag, 28. Februar, 6.50 Uhr.

Die unbekannten Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die Kindertagesstätte ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Die Kriminellen hinterließen große Schäden. Denn auf ihrem Beutezug hebelten sie Türen und Schränke auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Von MAZ-online