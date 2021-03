Diebe machen grüne Beute in Bad Belziger Baumarkt

Bad Belzig

Keine grünen Daumen und vielmehr einige Langfinger waren in einem Baumarkt an in Bad Belzig aktiv. Von dem eingezäunten Außengelände an der Brücker Landstraße sind einige Heckenpflanzen gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag soll sich der Diebstahl ereignet haben am vorigen Wochenende in der Zeit zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr.

Offenbar hatten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Außengelände verschafft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie mehrere Thuja-Pflanzen. „Ob weitere Gegenstände gestohlen worden sind, ist noch unklar“, teilt Marko Lange vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg am Dienstag mit.

Zur Schadenshöhe lägen keine Angaben vor. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf.

