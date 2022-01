Bad Belzig

Am Krankenhaus in Bad Belzig haben erneut Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sind am Dienstag Einbruchsspuren und der Verlust von Wertsachen festgestellt worden.

Der genau Zeitpunkt der Taten ist allerdings unklar. In den zurückliegenden zwei Wochen waren auf dem Gelände des Klinikums offenbar mehrere Gebäude angegriffen worden. Dabei wurde versucht, diverse Türen gewaltsam zu öffnen.

„In einem Fall waren die Einbrecher erfolgreich und stahlen aus einem Büro Bargeld aus einer Geldkassette“, berichtet Cornelia Hahn, eine Sprecherin der Polizeidirektion West, gegenüber der MAZ. In den ebenfalls am Dienstag bekannt gewordenen weiteren Fällen versuchten die Täter vergeblich, mehrere Türen aufzubrechen. Sie verließen den Tatort unverrichteter Dinge.

Jedoch entstand erheblicher Sachschaden. „Die weiteren Aufklärungen zum Einbruchsdiebstahl hat die Kriminalpolizei übernommen“, erklärt Cornelia Hahn.

Von MAZ-online