Diebe nehmen Reifen aus Dahnsdorfer Autohaus mit

Dahnsdorf

Auf Reifen waren Diebe aus, die das Autohaus Dahnsdorf jetzt heimgesucht haben. In der Nacht zu Mittwoch sind sie dort am Werk gewesen. Den Verlust haben die Mitarbeiter am Morgen festgestellt und gemeldet, heißt es im Polizeibericht vom Donnerstag.

Zwischen 2.30 und 4 Uhr haben die unbekannten Täter zwei Autos auf dem Außengelände des Unternehmens aufgebockt und dann die Räder abmontiert, teilte die Polizei weiter. Die Kriminalisten konnten Spuren sichern. Die Untersuchungen wegen des Diebstahls werden fortgeführt.

Von René Gaffron