Dippmannsdorf

Unerwünschten Besuch hat der Bewohner eines Hauses in Dippmannsdorf in der Nacht zum Freitag gehabt. Kurz nach 1 Uhr hatten es die Täter allerdings auch nicht sehr schwer ans Ziel zu gelangen.

Während der Geschädigte im Wohnzimmer noch vor dem Fernsehgerät saß, waren die Unbekannten in seinem Flur. Es soll ein Trio gewesen sein, das sich offenbar nicht leise genug verhielt. Als er ihm entgegentrat, hatte einer bereits ein Holzkästchen mit Wertsachen in der Hand. Als der Besitzer versuchte, es zurückzuholen und den Dieb festzuhalten, wurde er beiseite gedrückt. So heftig, dass er sogar leicht verletzt wurde. Die Einbrecher flüchteten.Allerdings hatte der Eigentümer die Haustürschlüssel noch im Schloss stecken. Die „Einladung“ ließen sich die Diebe jedenfalls nicht entgehen.

Polizei rät: Abschließen

Die buchstäblich offenen Umstände des Sommers scheinen die Kriminellen jedenfalls im Blick zu haben. Ähnliche Einbrüche in Eigenheime wurden jedenfalls in den vergangenen zwei Wochen schon in Görzke, Bad Belzig und in Wiesenburg registriert.

Die Polizei rät deshalb, Türen und Tore zu verschließen, Geld und Wertsachen sicher aufzubewahren. Im aktuellen Fall ermitteln die Kriminalisten wegen räuberischen Diebstahls. Sie hoffen auf Aussagen von Zuegen, die das Geshcen beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Brandenburg 03381 / 5600.

Von René Gaffron