Bad Belzig

Rabiat vorgegangen sind Kriminelle bei einem Autoeinbruch in Bad Belzig. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, schlugen Unbekannte am Sonntag die Seitenscheibe eines Wagens ein, der am Fläming-Bahnhof geparkt war.

Dies geschah in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 21.15 Uhr. Die Eindringlinge durchsuchten den Fahrzeuginnenraum anschließend offensichtlich nach Wertgegenständen. Welche Dinge dabei möglicherweise entwendet wurden, ist vorerst unklar. Die Polizei ermittelt dazu.

Durch die Tat entstand ein erheblicher Gesamtschaden. Er beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf einen dreistelligen Betrag.

