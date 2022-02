Diebe stehlen Alkohol aus Gartenlaube in Bad Belzig

Bad Belzig

Bei einem Einbruch in einer Kleingartensparte in Bad Belzig haben Diebe flüssige Beute gemacht. An der Niemegker Straße waren Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in eine Gartenlaube eingestiegen.

Dazu hatten die Kriminellen mit einem Stein das Fenster der Laube eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen. „Dort suchten sie offensichtlich nach wertintensiven Gegenständen“, teilt Birgit Westphal vom Führungsdienst der Polizeiinspektion Brandenburg am Dienstag gegenüber der MAZ mit.

„Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter diverse Getränke, unter anderem einen Kasten Bier und Spirituosen“, so Westphal.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZ-online