Schwanebeck/Treuenbrietzen

In der Nacht zu Donnerstag wurde in Schwanebeck ein Radlader von einem Betriebsgelände gestohlen. Die Diebe hatten ein Stück des Zaunes entfernt und sich so Zugang zur Einfahrt verschafft, wo der Radlader stand.

Nach ersten Erkenntnissen fuhren die Täter anschließend über einen Waldweg zu einer anliegenden Kreisstraße und weiter in bisher unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls laufen und der Radlader wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Zwei Quads gestohlen

Ein weiterer Diebstahl wurde der Polizei am Donnerstagabend aus Treuenbrietzen gemeldet. Dort wurden ein weißes und ein blaues Quad ebenfalls von einem Firmengelände gestohlen. Laut Aussage des 40-jährigen Fahrzeughändlers zerschnitten die Täter den Maschendrahtzaun, um sich Zugang zu verschaffen.

Der Wert der Fahrzeuge wird mit einem hohen vierstelligen Betrag angegeben. Beide Quads sind zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZ