Diebe steigen in Bad Belzig in Einfamilienhaus ein    

Bad Belzig

Einbrecher haben in Bad Belzig die Abwesenheit einer Bewohnerin ausgenutzt, um in ein Einfamilienhaus einzubrechen. An der Rosa-Luxemburg-Straße stiegen sie über ein aufgehebeltes Fenster in die Wohnräume ein.

Wie die Polizei am Donnerstag der MAZ mitteilte, erfolgte der Einbruch im Zeitraum zwischen Sonntag, 20. März, gegen 0 Uhr, bis Mittwoch, 23. März, 11.50 Uhr.

In dem Haus durchsuchten die kriminellen die Innenräume nach Diebesgut. Zudem öffneten sie noch ein Garagentor, um sich wohl auch in diesem Nebengebäude umzuschauen.

Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei klären.

Von MAZ-Online