Schmerwitz

Am Donnerstag befasst sich der Kreistags-Ausschuss für Soziales in einer Extra-Sitzung mit dem Vorschlag, eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im ehemaligen Seniorenwohnheim am Schloss Schmerwitz einzurichten. Lokalpolitiker Johannes Blatt (Bündnis 90/Die Grünen) hat sich im Vorfeld mit einem offenen Brief an die Abgeordneten gewendet und dabei die Argumentation der Verwaltung kritisch unter die Lupe genommen.

Das genannte Aufnahmesoll von 406 Personen ist demnach Theorie. „Seit 2017 kamen - auch bei höheren theoretischen Soll-Zahlen - de facto nicht mehr als 300 neue Geflüchtete pro Jahr in Potsdam.Mittelmark an. Aufgrund der Pandemie und damit einhergehenden Grenzschließungen ist 2021 nicht mit einer Zunahme der Immigration zu rechnen.“

Noch genug Reserven

Laut den Angaben des Landratsamtes wurden im ersten Quartal 2021 insgesamt 78 Menschen neu aufgenommen. Es waren am 31.März noch 36 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften frei; sind in Teltow, Potsdamer Straße, durch eine genehmigte Erweiterung 38 zusätzliche Plätze verfügbar. Daneben wird mit zehn Prozent Fluktuation in den Quartieren jährlich, so dass bis Dezember von den 1484 aktuell belegten Plätzen erwartungsgemäß 111 frei werden dürften.

Orts- und sachkundiger Lokalpolitiker: Johannes Blatt aus Schmerwitz Quelle: René Gaffron

Nicht zuletzt kalkuliert der Landkreis im Jahresverlauf mit 40 neuen Plätzen im Rahmen Modellprojekts Wohnungsverbund Asyl. Das ergibt eine Gesamtsumme von 303 freien bzw. frei werdenden Plätzen. Hinzu kommt eine nicht näher bezifferte Zahl zusätzlicher Plätze in den angekauften oder noch anzukaufenden Immobilienan.

Perspektive in Bad Belzig

„Die 2021 neu ankommenden Menschen dürften also aller Wahrscheinlichkeit nach in den Kapazitäten unterzubringen sein, lautet der Schluss von Johannes Blatt.Ein zusätzlicher Puffer sind die im Neubau in der Gemeinschaftsunterkunft Bad Belzig entstehenden 170 Plätze. Im Falle eines unerwarteten kurzfristigen Platzbedarfs kann der geplante Rückbau der Container dort notfalls verschoben werden.

100 Geflüchtete würde der Kreis Potsdam-Mittelmark hier einquartieren wollen. Quelle: René Gaffron

Was den Vorschlag zur Unterbringung von nunmehr 100 Personen im Plattenbau angeht, sei das weiterhin nicht zumutbar – wegen negativen Folgen in solchen Sammelquartieren, wegen der fehlenden Infrastruktur und der Unverhältnismäßigkeit zu den knapp 250 Einwohnern. Dafür wurden schon Offerten privater Vermieter in der Schmerwitzer Dorfmitte und in Medewitz unterbreitet.

Kleine Quartiere ins Auge nehmen

Schließlich widerspricht Johannes Blatt der Haltung von Ressortschef Bernd Schade, der lieber das Haus 5 (Plattenbau) für 100 Personen nutzen will. Die Einheimischen plädieren für die kleineren Backsteingebäude in der Mitte mit acht Wohnungen für je sechs Leute – also 48 Geflüchteter. Der Umbau ist nach Einschätzung von Johannes Blatt zu bewältigen und die Betreuung zumindest noch überschaubar.

Die Einheimischen empfehlen lieber die Unterbringung von maximal 48 Geflüchteten in den kleinen Backsteingebäuden statt im Plattenbau der einstigen Seniorenresidenz am Schloss Schmerwitz Quelle: Rene Gaffron

Der Initiator der Willkommensinitiative 2015 in Schmerwitz und ehemalige Geschäftsführer des Vereins Soziale Arbeit Mittelmark betont, dass es nicht um die pure Ablehnung der Aufnahme von 100 Personen in der ehemaligen Kampfgruppenschule geht.

„Lassen Sie uns diese Entscheidung als Einstieg in konsequente Umsetzung der dezentralen Unterbringung und Integration von Geflüchteten nutzen – nicht nur in Strategiepapieren, sondern im praktischen Verwaltungshandeln, lautet der Appell des 43-Jährigen.

Von René Gaffron