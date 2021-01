Raben

Der Haussperling ist bei der „Stunde der Wintervögel“ erneut am häufigsten gesichtet worden – ganze 4204 Exemplare allein in Potsdam-Mittelmark wurden gezählt. Er war damit in rund 57 Prozent der Gärten der teilnehmenden Vogelfreunde zu sehen. Der Spatz wiederholt damit seinen Vorjahressieg und hat noch die Chance auf einen weiteren Titel.

Sieger: der Haussperling. Quelle: Frank Derer

An der Aktion zur Vogelbeobachtung – zu der seit 2011 jährlich im Januar vom Naturschutzbund Deutschland ( Nabu) aufgerufen wird – haben sich im hiesigen Landkreis 841 Menschen in 572 Gärten beteiligt –so viele wie noch nie. Gemeinsam haben sie alle 22.134 Vögel gezählt.

Experten geben Tipps

Über den großen Zuspruch freut sich Uwe Stahn aus Borne. „Wir beobachten schon seit längerer Zeit ein steigendes Interesse an der Vogelwelt“, sagt der Vorsitzende des Nabu-Regionalverbandes „Hoher Fläming-Planetal“. „Wir geben gern Hinweise, dass und wie man Vögel füttern sollte und womit: das ganze Jahr über und mit Körnern oder Nüssen.

Uwe Stahn vom Naturschutzbund Brandenburg im Hohen Fläming. Quelle: Christin Iffert

Dieses Mal könnten zudem der Corona-Lockdown und das winterliche Wetter die Teilnahme befördert haben, so die Einschätzung. Selbst haben die Mitglieder ihre gemeinsame Neujahrswanderung nicht in Angriff nehmen können. Wohl aber wird mancher sich eingereiht haben.

Trend wie in Deutschland

Auf dem zweiten Platz ist die Kohlmeise gelandet – mit 3254 gesichteten Exemplaren. Sie ist damit in rund 64 Prozent aller Gärten beobachtet worden. Ihr folgt der Feldsperling mit immerhin noch 2634 Vögeln, was für Stabilität beim Vergleich mit dem Vorjahr entspricht. Damit decken dich die Beobachtungen in Potsdam-Mittelmark mit denen in ganz Deutschland.

Wieder öfter zu sehen: die Amsel. Quelle: dpa

Diesmal mehr als sonst wurden Amseln genannt. Sie sind freilich auch gut verbreitet und mit dem schwarzen Gefieder gut erkennbar. Diese Drosselart und auch der Haussperling stehen auch zur Wahl wenn jetzt der Vogel des Jahres bestimmt wird. Weil der Titel zum 50. Mal vergeben wird, sollen alle Interessierten ab Montag per Internet-Abstimmung an der Kür aus einer Top 10 mitwirken.

Von René Gaffron